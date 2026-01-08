Negociaciones en curso para la vuelta de Chiesa a la Juventus

Federico Chiesa vuelve a ser el centro de los rumores de mercado, con la Juventus interesada en un posible regreso desde Liverpool

En el fútbol europeo, pocos escenarios generan tanta especulación como el de un jugador atrapado entre el potencial que promete y las oportunidades que no terminan de llegar. Ese es, una vez más, el punto exacto en el que se encuentra Federico Chiesa, cuyo paso por el Liverpool todavía no ha alcanzado la regularidad esperada, mientras desde Italia vuelven a surgir rumores cada vez más insistentes sobre un posible retorno.

Una etapa irregular en Liverpool

El extremo italiano aterrizó en Anfield en el verano de 2024 rodeado de expectativas, prestigio internacional y el recuerdo de su brillante rendimiento en la Eurocopa 2020. Sin embargo, su adaptación a la Premier League ha sido más compleja de lo previsto. Las lesiones, la fuerte competencia interna y los ajustes tácticos impuestos por Arne Slot han limitado su protagonismo.

Aunque ha sumado más de treinta apariciones oficiales, solo en contadas ocasiones ha sido titular, una cifra que refleja su papel secundario dentro del esquema actual del equipo. Su talento no se discute, pero su influencia real sobre el césped aún no termina de consolidarse.

La Juventus vuelve a escena

Desde Turín, la Juventus observa atentamente la situación. El club bianconero, donde Chiesa vivió algunos de los mejores momentos de su carrera, valora seriamente la posibilidad de un regreso. El futbolista fue apartado del proyecto juventino en 2024 tras desacuerdos contractuales y decisiones técnicas, pero hoy su figura vuelve a ganar adeptos dentro de la entidad.

Según medios italianos, el propio jugador habría mostrado predisposición para regresar, y la Juventus ya habría iniciado contactos preliminares con el Liverpool. La idea que se maneja es una cesión, mientras que el club inglés preferiría una venta definitiva, tasada entre 12 y 15 millones de euros.

El Liverpool no tiene prisa

Por ahora, en Merseyside no se han recibido ofertas formales. Arne Slot ha defendido públicamente la utilidad de Chiesa en una temporada cargada de partidos, especialmente ante las ausencias ofensivas que ha sufrido el equipo. Liberar a un atacante natural en pleno mercado invernal podría debilitar a una plantilla que aún se encuentra en proceso de adaptación.

Además, el futuro de Mohamed Salah añade un factor determinante. Si el egipcio terminara aceptando alguna propuesta, el Liverpool podría bloquear cualquier salida de Chiesa para no perder profundidad ofensiva.

La presión del calendario internacional

Más allá de los clubes, el calendario de selecciones también pesa. Con la repesca mundialista de marzo en el horizonte, Chiesa necesita minutos y continuidad para volver a ser una pieza importante de la Azzurra. Sin regularidad en Inglaterra, su presencia en las convocatorias se vuelve más incierta, algo que preocupa tanto al jugador como al entorno federativo.

No solo la Juventus lo sigue

El interés no se limita a la Vecchia Signora. Milan y Nápoles también estudian escenarios para intentar su fichaje. En el caso napolitano, todo dependería de una posible salida en el extremo, mientras que en Milán las lesiones recientes han reactivado la búsqueda de refuerzos ofensivos. Aun así, la Juventus parte como la opción más sólida por afinidad deportiva y emocional.

Un futuro aún abierto

A sus 28 años, Federico Chiesa sigue siendo un jugador de alto valor en el mercado. La Juventus sabe que su situación económica obliga a negociar con cautela, mientras el Liverpool mantiene la convicción de que su historia en Anfield aún no está cerrada.