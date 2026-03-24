Salah anuncia que dejará el Liverpool al final de la presente temporada

El egipcio de 33 años y que cumplía contrato el 30 de junio de 2027, ha sorprendido a todos anunciando su salida del cuadro 'Reds' en una campaña en la que fue sonada su cruce de declaraciones con el técnico Arne Slot

Hablar de Salah es hablar del Liverpool y es que el delantero egipcio está viviendo actualmente la que es su novena temporada en Anfield. Salah llegó al Liverpool en el verano de 2017 procedente de la Roma y en la que suponía su segunda aventura en la Premier League después de haber pasado por el Chelsea en la 2013/14 y en la 2014/15. Salah lo ha ganado absolutamente todo en el Liverpool como puede ser la Premier League en dos ocasiones, la Copa de la Liga en otras dos o la Champions League y la Supercopa de Europa, ambas en 2019.

La complicada temporada de Salah marca su adiós al Liverpool

Este 24 de marzo estará marcado ya para siempre como el día que Salah anunció a través de sus redes sociales que dejaba el Liverpool después de nueve campañas. Salah no ha tenido una temporada sencilla en el Liverpool y es que en diciembre se produjo un cruce de declaraciones con el técnico Arne Slot que finalmente se terminó solucionando por el bien del propio conjunto de Anfield.

Salah deja el Liverpool con una emotiva carta

Salah se sentó delante de las cámaras para hablar desde el corazón en el día que anunció que dejaría el Liverpool a final de temporada. Esta es la carta íntegra de Salah en su despedida del Liverpool: "Hola a todos. Desafortunadamente, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Me marcharé de Liverpool al final de esta temporada. Quería empezar diciendo que nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad, esta gente, se convertirían en parte de mi vida.

Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club. Celebramos victorias, ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de nuestras vidas.

Quiero dar las gracias a todos los que han sido parte de este club durante mi etapa aquí, especialmente a los compañeros, pasados y presentes, y a los aficionados. No tengo palabras suficientes. El apoyo que me habéis mostrado en el mejor momento de mi carrera y cómo estuvisteis a mi lado en los momentos más duros es algo que nunca olvidaré y que siempre llevaré conmigo. Irse nunca es fácil. Me habéis dado los mejores momentos de mi vida. Siempre seré uno de vosotros. Este club siempre será mi casa, para mí y para mi familia. Gracias por todo. Gracias a todos vosotros, nunca caminaré solo".

Los números y el futuro de Salah

Salah, que aún tiene varios partidos para seguir aumentando sus estadísticas en el Liverpool, deja atrás más de 250 goles con el escudo 'Reds' en el pecho. Sobre el destino de Salah una vez que se despida del Liverpool, el jugador egipcio no ha dicho nada pero a buen seguro que no le faltarán pretendientes para llevarse a uno de los mejores delanteros de Europa. Sobre ese futuro, su propio agente se ha pronunciado al respecto dejando claro que el propio Salah no sabe aún donde jugará: "No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Esto también significa que nadie más lo sabe"-