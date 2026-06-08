El Manchester United prepara 65 millones por Cuti Romero mientras empieza a negociar con Rafael Leão

Michael Carrick quiere elevar el nivel competitivo del equipo de Old Trafford con el central del Tottenham Hotspur y el atacante del AC Milan, de cara a su nuevo proyecto en la Premier League

El Manchester United quiere moverse fuerte en el mercado de fichajes. Tras la buena respuesta del equipo bajo la dirección de Michael Carrick, la entidad inglesa ya trabaja para dar un salto de calidad a la plantilla y ha situado dos nombres importantes en su radar: Cristian ‘Cuti’ Romero y Rafael Leao.

El central argentino del Tottenham Hotspur aparece como objetivo prioritario para reforzar la defensa, mientras que el extremo portugués del AC Milan ha sido tanteado para potenciar la zona ofensiva. Dos operaciones ambiciosas, caras y con muchos matices.

Cuti Romero, el central que seduce al Manchester United

El Manchester United busca un jefe para su defensa y el nombre de Cuti Romero encaja en ese perfil. El internacional argentino, campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, es uno de los centrales más temperamentales y competitivos de la Premier League.

Según la información recogida por Sports Illustrated y otros medios ingleses, el United estaría dispuesto a lanzar una ofensiva cercana a los 65 millones de euros para convencer al Tottenham. No sería una operación sencilla, pero sí una declaración de intenciones de un club que quiere volver a competir con autoridad en Inglaterra y en Europa.

Romero es una pieza importante en los Spurs y su salida no se contempla como un movimiento menor. Tiene jerarquía, experiencia, agresividad defensiva y liderazgo. Para Carrick, un central de esas características permitiría subir el nivel de una zaga que necesita más contundencia y fiabilidad en los partidos grandes.

El Atlético de Madrid ya intentó su fichaje en el pasado y no ha perdido de vista su situación. Sin embargo, el Manchester United cuenta con una ventaja evidente: músculo económico y la posibilidad de ofrecerle un papel central en un proyecto que vuelve a mirar hacia arriba.

Carrick gana peso en las decisiones deportivas

El interés por Cuti Romero también habla del nuevo estatus de Michael Carrick. El técnico ha conseguido cambiar la dinámica del Manchester United y se ha ganado el respaldo de la directiva, que ahora trabaja para reforzar su idea.

El club no quiere limitarse a fichar nombres. Busca perfiles que encajen en un equipo más competitivo, intenso y con carácter. Romero responde a ese patrón. No es solo un defensor de élite, sino un futbolista con personalidad para ordenar una línea defensiva y elevar la exigencia interna.

La Premier League obliga a tener centrales preparados para defender lejos del área, ganar duelos y convivir con muchos metros a la espalda. El argentino ya conoce ese contexto y no necesitaría un largo periodo de adaptación.

Por eso el United está dispuesto a invertir una cantidad importante. La operación puede ser cara, pero el club entiende que reforzar la defensa es una prioridad si quiere sostener el crecimiento iniciado con Carrick, además de dar salida a varios jugadores para ejecutar toda una revolución en Old Trafford.

Rafael Leao, el otro nombre que aparece en Old Trafford

El Manchester United también se mueve en ataque. Según el periodista Pietro Balzano Prota, el club inglés ha mantenido contactos con el entorno de Rafael Leao, extremo portugués del AC Milan.

Leao es uno de los atacantes más desequilibrantes de Europa cuando está en su mejor versión. Potente, vertical, dominante en espacios abiertos y capaz de decidir partidos desde la banda izquierda, su perfil encaja con la necesidad del United de sumar amenaza exterior.

El problema está en el calendario del Milan. El club rossonero no tiene prisa por cerrar una venta y preferiría esperar al Mundial 2026, con la esperanza de que una buena actuación de Leao con Portugal eleve todavía más su precio.

La situación deportiva del Milan, fuera de la próxima Champions League, puede abrir la puerta a salidas importantes. Pero Leao no será barato y el United no es el único club atento a su futuro. A pesar de todo, el jugador ya ha mostrado su predisposición a salir de San Siro.

El United prepara un verano de grandes nombres

Cuti Romero y Rafael Leao representan dos caminos distintos hacia el mismo objetivo: devolver al Manchester United a la pelea real por los grandes títulos. Tras una temporada de transición, el año que viene los objetivos volveran a pasar por competir en Premier League y Champions League.

El argentino aportaría liderazgo defensivo, carácter y experiencia Premier. El portugués, desequilibrio ofensivo, velocidad y una amenaza diferencial por banda. Dos fichajes que cambiarían la dimensión de la plantilla, pero que exigirían una inversión muy importante.

El United vuelve a moverse como un grande, pero ahora necesita acertar. Carrick ha conseguido que el proyecto recupere credibilidad. Ahora, el mercado debe hacer el resto, donde la ofensiva por Cuti Romero puede ser el primer gran golpe, mientras que el tanteo por Rafael Leao es un aviso de que Old Trafford vuelve a estar en la élite europea.