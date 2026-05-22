Carrick confirma que Casemiro jugó su último partido: ultima su llegada al Inter de Miami de Messi

El mediocentro brasileño cerrará su etapa en Old Trafford tras cuatro temporadas y tiene muy avanzado su desembarco en Florida, donde coincidiría con viejos conocidos de LaLiga como el astro argentino, Luis Suárez o Rodrigo De Paul

El futuro de Casemiro está cada vez más lejos del Manchester United. El centrocampista brasileño, de 34 años, prepara su salida de Old Trafford este verano y tiene muy avanzado su fichaje por el Inter Miami, según ha informado Fabrizio Romano y ha ratificado Tom Bogert, especialista de The Athletic.

El exjugador del Real Madrid pondrá fin a una etapa de cuatro temporadas en la Premier League para iniciar una nueva aventura en la MLS. En Florida coincidiría con varios nombres de pasado destacado en el fútbol español, como Leo Messi, Luis Suárez o Rodrigo De Paul, dentro de un proyecto que vuelve a apostar por una figura de enorme jerarquía internacional.

Casemiro se despide del Manchester United

La salida de Casemiro ya no es solo un rumor de mercado. Michael Carrick confirmó que el mediocentro no disputará el último partido de Premier League ante el Brighton, una decisión que apunta directamente al cierre de su etapa como futbolista del Manchester United.

El brasileño jugó su último encuentro el pasado fin de semana, en la victoria por 3-2 ante el Nottingham Forest. Carrick explicó después que esa cita fue diseñada como una despedida para el jugador: “Se decidió que el partido de la semana pasada fuera su despedida”.

El técnico del United elogió el comportamiento y el rendimiento de Casemiro durante su etapa reciente bajo sus órdenes. Pese a que el club todavía tiene un partido por disputar, la temporada del centrocampista ya ha terminado: “Ha sido fantástico. Ya he dicho mucho de Case y de lo bien que ha hecho las cosas para mí desde que llegué y para todo el club”.

El Inter Miami acelera por Casemiro

El Inter Miami aparece como destino más probable para Casemiro. Las conversaciones están muy avanzadas y el acuerdo se encuentra encarrilado para que el internacional brasileño llegue a la MLS en el próximo mercado estival.

La operación supondría un golpe importante para la franquicia de Florida, que reforzaría su medular con un futbolista acostumbrado a competir al máximo nivel en Europa. Casemiro no llega como una apuesta comercial sin recorrido deportivo, sino como un centrocampista que todavía ha tenido peso esta temporada.

A las órdenes de Carrick, el brasileño ha firmado nueve goles y dos asistencias en 34 partidos de Premier League, cifras llamativas para un pivote defensivo. Su impacto en el tramo final ayudó al Manchester United a asegurar una plaza de Champions League y a cerrar la temporada en la zona alta.

Una salida pactada con Carrick y el club

Carrick admitió que Casemiro participó en la decisión de no viajar a Brighton. No se trató únicamente de una decisión técnica, sino de un cierre consensuado entre el jugador y el cuerpo técnico: “Me pareció que era el momento adecuado para Case. Él también formó parte de esa decisión”.

El entrenador del United también recordó que el equipo todavía no ha terminado la temporada y que debe competir con seriedad ante un Brighton que necesita puntos para entrar en Europa. Sin embargo, el caso Casemiro ya ha quedado separado del último compromiso de liga.

Del Real Madrid al United: una etapa de peso en Inglaterra

Casemiro llegó al Manchester United en 2022 procedente del Real Madrid, en una operación que podía alcanzar los 70 millones de libras. Su fichaje fue interpretado como un movimiento de autoridad para reforzar el centro del campo con experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora.

Durante su etapa en Inglaterra, el brasileño aportó carácter competitivo, lectura defensiva y llegada al área. No siempre estuvo exento de críticas, especialmente por el ritmo físico de la Premier y los altibajos del equipo, pero su jerarquía nunca dejó de ser evidente.

En su último curso, ya con Carrick en el banquillo, recuperó parte de su protagonismo y terminó siendo importante en la reacción del United hacia la Champions League.

El Manchester United pierde una pieza clave antes de volver a la Champions

La marcha de Casemiro obligará al Manchester United a moverse en el mercado. Carrick, que está cerca de firmar como entrenador permanente, necesitará reconstruir la medular de cara a una temporada con Champions League y mayores exigencias competitivas.

La salida del brasileño puede ser el primer gran movimiento de una ventana en la que el United tendrá que decidir qué plantilla quiere construir alrededor de Carrick. La clasificación europea ya está lograda, pero ahora empieza el trabajo más delicado: sostener el crecimiento.

Carrick también espera su confirmación definitiva

Mientras Casemiro prepara su marcha, el futuro de Michael Carrick también está pendiente de oficialización. El técnico interino ha mejorado al equipo y todo apunta a que firmará pronto como entrenador definitivo del Manchester United.

Preguntado por su contrato, Carrick dejó entrever que la claridad llegará de forma inminente: “Se dijo que sería al final de la temporada, así que falta solo un par de días”.

El contexto parece favorable. El United ha terminado tercero, ha recuperado plaza de Champions y el vestuario ha respondido a su llegada. Ahora, la dirección deportiva debe cerrar el relevo en el banquillo y empezar a tomar decisiones estructurales.

Casemiro abre un nuevo capítulo en Miami

El movimiento de Casemiro hacia el Inter Miami encaja con una MLS cada vez más agresiva en la captación de figuras internacionales. Para el brasileño, supone salir de la máxima exigencia europea sin abandonar un proyecto competitivo y mediático.

En Florida encontraría un entorno con viejos conocidos de LaLiga, una liga en crecimiento y un club acostumbrado a construir alrededor de grandes nombres.

Casemiro se marcha del Manchester United después de una etapa intensa, con momentos de impacto y también desgaste. Su último partido ya quedó atrás. Ahora, todo apunta a que el siguiente capítulo de su carrera se escribirá en Miami.