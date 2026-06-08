Convocatoria de España para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

España afronta el Mundial 2026 con una de las generaciones más prometedoras de su historia reciente. La selección, con 26 jugadores convocados y 9 de apoyo, llega tras ganar la Eurocopa 2024 con gran confianza, identidad clara y la ambición de conquistar su segunda estrella en un torneo de 48 selecciones en tres países.

España llega al Mundial 2026 con una mezcla explosiva de juventud, talento y experiencia que la coloca entre las grandes favoritas del torneo. Tras conquistar la Eurocopa 2024, la selección dirigida por Luis de la Fuente afronta el reto más exigente del ciclo: volver a luchar por una Copa del Mundo en un formato ampliado, con 48 selecciones y un calendario más duro que nunca.

La convocatoria no solo destaca por la calidad de sus nombres, sino por la historia que arrastran muchos de ellos en competiciones anteriores. Jugadores que ya saben lo que es jugar un Mundial, otros que fueron decisivos en Qatar 2022 y una nueva generación que llega con hambre de protagonismo.

Lista completa de convocados de España para el Mundial 2026

Porteros:

23. Unai Simón (Athletic Club)

13. Joan García (FC Barcelona)

1. David Raya (Arsenal)

Defensas:

24. Marc Cucurella (Chelsea)

3. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

22. Pau Cubarsí (FC Barcelona)

14. Aymeric Laporte (Athletic Club)

2. Marc Pubill (Atlético de Madrid)

4. Eric García (FC Barcelona)

5. Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

12. Pedro Porro (Tottenham)

Centrocampistas:

20. Pedri (FC Barcelona)

8. Fabián Ruiz (PSG)

18. Martín Zubimendi (Arsenal)

9. Gavi (FC Barcelona)

16. Rodrigo Hernández (Manchester City)

15. Álex Baena (Atlético de Madrid)

6. Mikel Merino (Arsenal)

Delanteros:

21. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

10. Dani Olmo (FC Barcelona)

17. Nico Williams (Athletic Club)

11. Yeremy Pino (Crystal Palace)

7. Ferran Torres (FC Barcelona)

26. Borja Iglesias (Celta de Vigo)

25. Víctor Muñoz (Osasuna)

19. Lamine Yamal (FC Barcelona)

Jugadores de apoyo

Además de la convocatoria principal, el cuerpo técnico ha incluido a 9 jugadores de apoyo que entrenarán con el grupo durante la preparación:

Marc Bernal (FC Barcelona)

Javi Rodríguez (Celta de Vigo)

Jesús Rodríguez (Como)

Leo Román (Mallorca)

Gonzalo García (Real Madrid)

Sergio Gómez (Real Sociedad)

Jon Martín (Real Sociedad

Beñat Turrientes (Real Sociedad)

Javi Guerra (Valencia)

Cuerpo técnico

Luís de la fuente - Entrenador

Juanjo González - Entrenador asistente

Miguel Ángel España - Entrenador de porteros

Carlos Alberto Cruz - Preparador físico

Pablo Peña - Analista jefe

Los nombres que marcan la convocatoria de España

Rodri : Su papel no se mide en goles, sino en control del juego. En el Mundial de Qatar 2022 fue uno de los futbolistas con mayor participación en la circulación del balón, con un altísimo porcentaje de pases completados.

Su capacidad para organizar desde atrás permite que España mantenga posesiones largas y ordenadas, algo clave en el estilo de Luis de la Fuente.

Pedri: Aunque ya estuvo en el Mundial de Qatar, ahora llega con más madurez y protagonismo. Es un jugador que interpreta el ritmo del partido: acelera cuando hay espacios y pausa cuando el equipo necesita control. Su influencia se nota en la cantidad de jugadas de ataque que pasan por sus pies, siendo uno de los máximos generadores de juego del equipo.

Lamine Yamal : A pesar de su juventud, ya fue decisivo en la Eurocopa 2024 con goles y asistencias en momentos clave. Su principal arma es el uno contra uno: recibe abierto, encara y rompe líneas defensivas. Además, ha demostrado capacidad para asociarse y finalizar jugadas.

Nico Williams : Aporta algo diferente al ataque de España: profundidad. En Qatar 2022 ya dejó destellos en su debut mundialista, y ahora llega más maduro. Es un extremo que busca constantemente el espacio a la espalda de la defensa rival, ideal para complementar el juego de posesión del equipo. Su velocidad convierte transiciones lentas en ocasiones de peligro.

Dani Olmo: Es uno de los jugadores más versátiles de la convocatoria. Puede jugar como mediapunta o extremo y destaca por su lectura del juego. En la selección ha aportado goles importantes y mucha movilidad ofensiva. Su capacidad para aparecer en zonas de remate lo convierte en una pieza clave en partidos cerrados.

Ferran Torres y Oyarzabal: a fue importante en el Mundial de Qatar 2022, donde anotó 2 goles. Es un delantero que combina movilidad con presión alta. Mikel Oyarzabal, por su parte, aporta experiencia internacional y capacidad de definición. Ambos representan la parte más experimentada del ataque español.

Pau Cubarsí: Es una de las grandes irrupciones en la defensa española. Su madurez con balón, su capacidad para anticipar y su salida limpia desde atrás encajan perfectamente en el estilo de posesión de España. A pesar de su juventud, ya compite al máximo nivel en Europa.

Un estilo claro: posesión, control y evolución tras Qatar 2022

España mantiene una identidad muy reconocible: dominio del balón, circulación rápida y presión tras pérdida. En el Mundial de Qatar 2022, el equipo llegó a promediar posesiones superiores al 70%, pero se encontró con un problema claro: la falta de eficacia en los últimos metros.

• 9 goles en total en Qatar 2022

• Eliminación en octavos de final ante Marruecos

• Dominio del balón

Ese precedente ha marcado la evolución del equipo, que ahora busca ser más vertical y directo cuando el partido lo exige.

La selección española llega al Mundial 2026 con un bloque consolidado, una generación joven en pleno crecimiento y jugadores que ya han vivido la presión de un Mundial. Con Rodri como líder, Pedri como organizador y Lamine Yamal como gran amenaza ofensiva, España combina control, talento y desequilibrio como pocas selecciones en el torneo.