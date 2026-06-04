El momento de forma de Rodri Hernández y su influencia en la Selección española

El centrocampista del cuadro de Luis de la Fuente y del Manchester City de Pep Guardiola avisó días atrás que tiene "menos ritmo que en 2024"

Rodri Hernández es uno de los líderes dentro del vestuario de la Selección española. El jugador del Manchester City es clave dentro del sistema de Luis de la Fuente por lo que su estado de forma preocupa y mucho en el seno de la Selección. Rodri lleva dos temporadas en el Manchester City en las que ha sumado un total de 35 participaciones entre las diferentes competiciones que ha disputado con el Manchester City. El propio Rodri alertó días atrás de su ritmo competitivo tras la circunstancia comentada anteriormente pero también puntualizó que tiene menos carga de partidos encima: "Tengo menos ritmo que en 2024, pero por otro lado menos carga de partido".

Rodri apunta a que llega fresco al Mundial con la Selección española

Rodri, antes de puntualizar sobre su ritmo por haber disputado menos partido, apuntó que llegaba fresco en una buena temporada en lo personal aunque no tanto a nivel del Manchester City: "Llego fresco después de una temporada que en lo personal ha sido buena aunque en el equipo no haya logrado todo lo que pretendía". El jugador de la 'Roja' también siguió en la línea del resto de compañeros que han respondido a la pregunta de que si España está entre las favoritas y apostó por demostrarlo en el terreno de juego: "Los que todos tenemos en la cabeza. Lo de favoritos se muestra en el campo. Las etiquetas sirven para poco. El Mundial es muy largo y exigente. Hay que ver las sensaciones".

Rodri insistió en que la Selección española debe demostrar sobre el terreno de juego ese favoritismo aunque lo consideró un halago: "Muy contentos e ilusionados. Llegamos todos sanos y empezamos a construir lo que será el Mundial. Es un halago que nos den favoritos, pero hay que demostrarlo".

Rodri ante su segundo Mundial y con un Balón de Oro bajo el brazo

Rodri puede presumir de ser uno de los pocos jugadores españoles que tiene en su palmarés un Balón de Oro. El actual jugador del Manchester City, que últimamente está de actualidad por habérsele vinculado al Real Madrid como uno de los fichajes que podría llevar a cabo Enrique Riquelme si accede a la presidencia blanca, está en disposición de disputar su segunda gran cita con España.

Rodri ya jugó el Mundial de Catar 2022 donde España quedó eliminada en octavos de final ante Marruecos en una fatídica tanda de penaltis en la que los españoles fueron incapaces de marcar ni un solo lanzamiento. Rodri también estuvo en la Eurocopa de 2024 en la que España salió ganadora y en la última Nations League conseguida por la Selección española.