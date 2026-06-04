Luca Zidane confirma su vuelta, con el Mundial como escenario y el Granada pendiente

El guardameta de Argelia cuajó una gran actuación ante Países Bajos en el amistoso de este pasado miércoles. Con una máscara, el cancerbero granadinista dejó claro que está en perfectas condiciones de salud

Luca Zidane volverá a poner en la historia de los mundiales el apellido Zidane tal y como hiciese su padre años atrás. El hijo del que fuese jugador del Real Madrid, la Juventus y que además ganó el Mundial con la Selección de Francia, defiende en esta ocasión los colores de Argelia. Esta internacionalidad de Luca Zidane le ha dado numerosos dolores de cabeza al Granada ya que fue totalmente inesperada y le causó a Pacheta problemas en la portería. Luca Zidane decidió hace justo un año cambiar de nacionalidad y coger la de su origen renunciando a la francesa para poder así disputar el Mundial.

Con la temporada con el Granada ya atrás, Luca Zidane solo piensa en el Mundial con Argelia y este pasado miércoles demostró que sigue en un gran estado de forma a pesar de la fractura que sufrió en su mandíbula el pasado 26 de abril en un choque de los andaluces ante el Almería. Luca Zidane habló tras ayudar a Argelia a vencer en el amistoso ante Países Bajos con una gran actuación y confirmó su óptimo estado de forma.

Luca Zidane es el gran fichaje de Argelia

Luca Zidane, en declaraciones a un medio de Argelia, habló de su estado de salud tras pasar cinco semanas de su lesión en la mandíbula y llevar dos trabajando sobre el terreno de juego: "Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien, ya han pasado cinco semanas. Y llevo dos semanas de vuelta en el campo, así que estoy contento. Y bueno, todo va bien, todo va bien. Me siento bien".

El jugador del Granada dejó clara la importancia del triunfo de Argelia ante Países Bajos para la moral de los africanos de cara al Mundial: "Más que nada, hay que destacar la actuación del equipo. Creo que hicimos un muy buen partido contra un gran equipo. Sabíamos que nos iban a poner en dificultades. Pero nosotros supimos esperar y supimos encontrar nuestro momento para hacerles daño. Y hoy ganamos. Así que estamos muy contentos. Y esto es bueno para la confianza de cara a lo que viene".

La Argelia de Luca Zidane peleará con la Argentina de Messi

Luca Zidane tendrá que medirse el próximo 17 de junio, fecha del debut de Argelia, a todo una leyenda del fútbol como Leo Messi. El argentino tratará de llevar a Argentina a su segundo Mundial consecutivo tras el de Catar 2022 y Luca Zidane tratará de evitarlo en el primer partido del grupo J.

Luca Zidane celebra el triunfo de Argelia ante Países Bajos

La Argelia de Luca Zidane también tendrá como rivales a Austria y la debutante Jordania. Por lo tanto los africanos, siendo lógicos, deberían optar a ser segundas o una de las mejores terceras para meterse en dieciseisavos de final. De las evoluciones de Luca Zidane y Argelia estarán muy pendientes en el Granada ya que su jugador cumple contrato en junio de 2027.