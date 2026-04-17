Nagelsmann, candidato para varios banquillos de la Premier League mientras prepara el Mundial

El técnico alemán, con contrato hasta la Euro 2028, entra en el radar de Manchester United, Liverpool FC y Chelsea FC mientras define su lista para la Copa del Mundo

Julian Nagelsmann vuelve a situarse en el centro del mercado europeo. El actual seleccionador alemán, con contrato hasta 2028, ya ha despertado el interés de gigantes de la Premier League mientras prepara el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Según las últimas informaciones, su futuro podría depender del papel de Alemania en la cita mundialista, lo que ha activado movimientos en su entorno de cara a un posible regreso al fútbol de clubes, en un verano con varias vacantes.

La Premier League se posiciona por Julian Nagelsmann

El nombre de Nagelsmann ha irrumpido con fuerza en Inglaterra. De acuerdo con TEAMtalk, varios clubes de primer nivel ya han sido contactados por intermediarios que trabajan en su entorno.

Liverpool, Manchester United y Chelsea aparecen como destinos potenciales para el técnico alemán, que ya estuvo cerca de recalar en Stamford Bridge en el pasado. Su perfil, joven, innovador y con experiencia en élite, encaja con la hoja de ruta de clubes que buscan reconstrucciones profundas desde el banquillo.

El futuro del banquillo inglés abre la puerta a su llegada

El contexto en la Premier favorece este tipo de movimientos. Equipos como el Manchester United siguen sin definir su proyecto a largo plazo, donde Michael Carrick no tiene asegurada su continuidad, mientras que en Liverpool no se descartan cambios si no se cumplen objetivos, con Xabi Alonso como serio candidato.

Incluso el Manchester City lo contempla como una opción a futuro. Según la misma fuente, el alemán está en la lista de posibles sucesores de Pep Guardiola para 2027.

Aunque no hay negociaciones formales cerradas, el interés es real y refleja el posicionamiento estratégico de Nagelsmann en el mercado, un entrenador joven, pero con mucho cartel.

Centrado en Alemania y en el Mundial 2026

Pese al ruido externo, el técnico mantiene el foco en la Selección. Alemania encara el Mundial con ambición tras mejorar su rendimiento en torneos recientes. “El objetivo sigue siendo el mismo: cualquier equipo que participe en el Mundial debería querer ser campeón del mundo”, afirmó el propio Nagelsmann.

El seleccionador ha logrado revitalizar a la Mannschaft desde su llegada en 2023, devolviendo competitividad a un equipo que venía de años complicados, después de conquistar la Copa del Mundo en 2014.

Una convocatoria marcada por decisiones clave

A pocas semanas de anunciar la lista definitiva, el técnico alemán ya perfila su equipo. Nombres como Jamal Musiala o Joshua Kimmich lideran un grupo que mezcla talento joven y experiencia. En cambio, ha cerrado el debate sobre Manuel Neuer: “Se ha retirado, no tiene sentido discutir sobre ello constantemente”, explicó, dejando claro que no habrá marcha atrás.

La gestión del vestuario y la cohesión del grupo serán claves en una competición donde Alemania aspira a recuperar protagonismo, intentando competir con las favoritas europeas, Francia y España.

Nagelsmann en el banquillo alemán durante un duelo ante Ghana

Un verano decisivo para Nagelsmann

El Mundial marcará un antes y un después en la carrera del técnico. Su continuidad en el cargo podría depender directamente de los resultados en el torneo. Al mismo tiempo, el interés de la Premier League le abre una puerta que ya estuvo cerca de cruzar en el pasado.

Con varios gigantes atentos a su situación, Nagelsmann se encuentra ante uno de los momentos más determinantes de su carrera, con Alemania y el mercado observando cada uno de sus pasos.