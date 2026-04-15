El Manchester United afronta el final de temporada: dudas en el banquillo y problemas defensivos

El equipo de Michael Carrick se mantiene en zona de Champions League en la Premier League pese a la derrota ante el Leeds United, pero la incertidumbre sobre el entrenador y las bajas en defensa marcan el duelo clave ante el Chelsea FC

El Manchester United encara las últimas seis jornadas de la Premier League con el objetivo de asegurar su clasificación a la Champions League, una meta que sigue en su mano pese a la reciente derrota frente al Leeds. El equipo dirigido por Michael Carrick, técnico interino tras la salida de Ruben Amorim, mantiene una ventaja de siete puntos sobre el sexto clasificado, lo que le permite afrontar este tramo final con cierto margen.

La situación, sin embargo, no es del todo estable. Más allá de los resultados, el club aún no ha definido quién será su entrenador la próxima temporada, una decisión que se tomará una vez finalice la campaña y que añade presión a un grupo que se juega gran parte de su futuro inmediato.

La continuidad de Carrick sigue en el aire pese a cumplir objetivos

Pese a que el rendimiento del equipo ha mejorado desde la llegada de Michael Carrick, el club no tiene claro si apostará por su continuidad. El técnico inglés ha logrado estabilizar a un grupo que venía en caída libre, pero su futuro dependerá en gran medida de si se alcanza el objetivo europeo.

En este contexto, según explicó Fabrizio Romano, la prioridad sigue siendo asegurar la presencia en Champions antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre el banquillo. El mensaje dentro del club es claro: resultados primero, decisiones después.

El mercado y los nombres propios que marcan el futuro del United

Más allá del banquillo, la dirección deportiva ya trabaja en algunas renovaciones y posibles refuerzos. Como señala Daily Mirror, el club sigue de cerca a varios jugadores del Bournemouth, entre ellos Marcos Senesi y Eli Junior Kroupi, dos perfiles que encajarían en la renovación de la plantilla.

El central argentino, que finaliza contrato en junio, aparece como una opción accesible, mientras que el joven delantero francés requeriría una negociación mucho más compleja. Estas operaciones podrían estar vinculadas también a la llegada de un nuevo entrenador, con el nombre de Andoni Iraola en el radar del club.

Problemas disciplinarios que condicionan el once ante el Chelsea

En el plano deportivo inmediato, el Manchester United llega al enfrentamiento contra el Chelsea con importantes bajas en defensa. La ausencia de Harry Maguire por sanción disciplinaria de la Premier obliga a Carrick a replantear su alineación en uno de los partidos más exigentes del calendario.

Carrick y Maguire en el descanso del West Ham 1-1 Manchester United

El central inglés no podrá estar disponible tras verse implicado en un incidente con el cuarto árbitro durante el pasado duelo ante el Bournemouth, lo que ha derivado en una investigación por parte de la Federación Inglesa.

El caso Lisandro Martínez agrava la crisis defensiva

A esta situación se suma la posible sanción a Lisandro Martínez, que podría enfrentarse a varios partidos de suspensión tras su expulsión ante el Leeds . El central argentino fue sancionado por una acción considerada como conducta violenta, lo que ha encendido las alarmas en el club.

Según la normativa vigente, este tipo de acciones se castigan con severidad, lo que deja al equipo en una posición comprometida en una fase clave del campeonato.

Un final de temporada exigente con soluciones de emergencia

Con este escenario, Carrick podría verse obligado a apostar por una defensa joven en el duelo ante el Chelsea, con jugadores como Leny Yoro o Ayden Heaven como principales alternativas. La situación llega en un momento crítico, con el equipo defendiendo su posición en la tabla y con rivales directos al acecho.

El Manchester United mantiene el tercer puesto, pero cualquier tropiezo podría reducir la ventaja y reabrir la lucha por los puestos europeos. En este contexto, el partido ante el Chelsea se presenta como una prueba clave tanto para el presente como para el futuro del club.