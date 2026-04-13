Michael Carrick confirma que la renovación de Kobbie Mainoo está muy cerca

Kobbie Mainoo se acerca a renovar con el Manchester United tras convertirse en pieza clave con Michael Carrick

El Manchester United está cada vez más cerca de asegurar el futuro de una de sus grandes promesas, Kobbie Mainoo. Así lo confirmó su técnico, Michael Carrick, quien dejó claro que las negociaciones avanzan de forma positiva y que el acuerdo entra en su fase decisiva.

“Está cada vez más cerca, somos optimistas y estamos tranquilos”, aseguró el entrenador, transmitiendo confianza en un proceso que el club considera prioritario de cara a consolidar su proyecto deportivo.

De la incertidumbre a pieza clave

Hace apenas unos meses, la situación de Mainoo era muy diferente. Con escasa participación bajo el mando de Ruben Amorim, el centrocampista llegó incluso a plantearse una salida en busca de minutos. Equipos como el Nápoles mostraron interés en hacerse con sus servicios.

Sin embargo, la llegada de Carrick al banquillo cambió radicalmente el escenario. El joven inglés pasó de ser una incógnita a convertirse en un titular habitual y en uno de los nombres más importantes del equipo en la Premier League.

Un contrato a la altura de su crecimiento

El nuevo acuerdo no solo ampliará su vinculación con el club, sino que también incluirá una mejora salarial significativa, acorde a su evolución y peso dentro del equipo. Según diversas informaciones, el futbolista podría multiplicar notablemente sus ingresos semanales, reflejo de su creciente protagonismo.

Este movimiento responde a una estrategia clara del Manchester United: blindar a sus talentos emergentes y evitar que otros grandes clubes europeos puedan tentarles en el mercado.

Carrick, clave en la decisión

La figura de Michael Carrick ha sido determinante en este proceso. Su apuesta decidida por Mainoo y la confianza depositada en él han resultado fundamentales para que el jugador esté dispuesto a comprometer su futuro a largo plazo con el club.

“Estamos en una buena posición y el tiempo dirá cómo termina todo”, insistió el técnico, que ha logrado devolver estabilidad al equipo en un momento clave de la temporada.

Objetivo Champions y estabilidad deportiva

Más allá de la renovación, el Manchester United mantiene el foco en cerrar la temporada entre los mejores clasificados. Actualmente en la zona alta de la tabla, el equipo aspira a asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League, un objetivo que reforzaría tanto el proyecto deportivo como su capacidad para retener talento.

Carrick fue claro al respecto: “No se trata de conformarse, queremos terminar lo más arriba posible”. Su mensaje refleja la ambición de un equipo que ha recuperado competitividad en el tramo decisivo del curso.

Un futuro que apunta a largo plazo

Salvo giro inesperado, todo apunta a que Kobbie Mainoo seguirá vinculado al Manchester United durante muchos años. El club considera su continuidad como una pieza estratégica dentro de su reconstrucción.

Con un rol cada vez más consolidado y el respaldo total del cuerpo técnico, el centrocampista inglés se perfila como uno de los pilares del equipo en el futuro inmediato. La renovación no solo es cuestión de tiempo, sino también una declaración de intenciones: el United quiere construir alrededor de sus jóvenes talentos.