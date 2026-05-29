El Atlético de Madrid apuesta fuerte para el centro del campo: intenta el fichaje de Reijnders

El club rojiblanco, más allá del culebrón que se ha montado con Julián Álvarez, está trabajando en la construcción del equipo de cara a la próxima temporada. El objetivo es mejorar todas y cada una de las posiciones de la plantilla, habiéndose fijado en el centrocampista del Manchester City

El Atlético de Madrid no está con los brazos cruzados en estos primeros compases del mercado de fichajes de verano ya que su director deportivo Mateu Alemany se está moviendo con presteza con el objetivo de mejorar todas y cada una de las posiciones de la plantilla de la que va a disponer Diego Pablo Simeone. El club rojiblanco está empezado en elevar el nivel de la demarcación de centrocampista, en la que ya tiene hecho a Joao Gomes, pero no se queda el Atleti ahí ya que ahora está negociando el fichaje de Tijjani Reijnders, del Manchester City.

El Atlético de Madrid y el Manchester City negocian el traspaso de Tijani Reijnders

Aunque la actualidad del Atlético de Madrid ha estado en las últimas horas totalmente condicionada al deseo de Julián Álvarez de salir del club rojiblanco, la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany sigue su hoja de ruta para construir el mejor equipo posible. En esa estrategia encaja Tijjani Reijnders, centrocampista neerlandés del Manchester City, por el cual está negociando según informa Matteo Moretto.

Tijjani Reijnders está considerado actualmente uno de los mejores centrocampistas del mundo. A sus 27 años, el neerlandés viene de ser muy importante en el Manchester City entrenado por Pep Guardiola con el que ha jugado 47 partidos y 2.810 minutos, habiendo marcado 7 goles y dado 8 asistencias.

La razón por la que el centrocampista puede cambiar de aires y el Manchester City está abierto a ello es que el club mancuniano comienza una nueva etapa ya que Pep Guardiola se marcha y Enzo Maresca le toma el relevo como entrenador lo que provoca que la plantilla esté sujeta a cambios, siendo Tijjani Reijnders uno de los que puede marcharse.

La operación de fichar a Tijjani Reijnders no le saldría nada barata al Atlético de Madrid ya que el centrocampista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 con el Manchester City, no teniendo, por tanto, ninguna necesidad de venderlo. Además, el futbolista está tasado en 60 millones de euros según la página de referencia Transfermarkt.

El Atlético de Madrid quiere mejorar el centro del campo

El Atlético de Madrid tiene como uno de sus objetivos en este mercado de fichajes de verano el mejorar la posición de centrocampista debido a que Koke va a cumplir un año más y como buen veterano está cerca de poner fin a su carrera deportiva.

El equipo rojiblanco, más allá de Koke, también tiene en plantilla a Pablo Barrios y a Johnny Cardoso, este último no ha terminado de convencer aunque ha acabado la temporada relativamente bien, y a los jóvenes Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, los cuales pueden marcharse en calidad de cedido.

Teniendo en cuenta todas y cada una de estas variables, el Atlético de Madrid ya tiene bien atado a Joao Gomes, por el que pagará unos 45 millones de euros al Wolverhampton Wanderers, y ahora se ha fijado en Tijjani Reijnders para dar una salto de calidad en una de las demarcaciones más importantes en el fútbol de la actualidad.