El Atlético de Madrid blinda al prometedor Miguel Cubo

El delantero del filial colchonero llegó a debutar con el primer equipo de la mano de Diego Pablo Simeone e incluso marcó en Mestalla en su primer partido en Primera

El Atlético de Madrid ha blindado con una renovación a Miguel Cubo, uno de sus jugadores más prometedores de la cantera rojiblanca que incluso esta misma temporada ha debutado en el primer equipo a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

La entidad colchonera, a través de un comunicado, ha explicado que ha llegado a un acuerdo para la extensión de Miguel Cubo, de 18 años, hasta junio de 2029. Un reconocimiento al buen hacer del segoviano que está llamando la atención en el segundo equipo de la cantera del Atlético de Madrid que adiestra Fernando Torres.

Miguel debutó con el primer equipo en Mestalla con gol incluido

Miguel Cubo debutaba con el primer equipo del Atlético de Madrid en el tramo final de la temporada. Concretamente fue a principios de mayo en Mestalla, donde incluso marcó en el triunfo de los colchoneros por 0-2 ante el Valencia. Lo hizo saliendo desde el banquillo con Iker Luque, quien también vio puerta aquella tarde.

Posteriormente Miguel Cubo también ha tenido la oportunidad de jugar con el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en el duelo contra el Celta de Vigo. Dos apariciones de un jugador que viene llamando con fuerza la atención en la cantera y en quien aparecen depositadas muchas esperanzas.

Un "orgullo" para Miguel Cubo

El propio Miguel Cubo, tras conocerse el anuncio de su renovación, ha hablado. "Vestir la camiseta de este gran club siempre es un orgullo y cuantos más años sean mucho mejor. Quiero seguir mejorando cada día como futbolista y ojalá llegar a conseguir el mayor número de los éxitos con este club", ha comentado el delantero en palabras a los medios oficiales del club.

Desde el 2016 en el Atlético de Madrid, Miguel Cubo ha ido escalando en la cantera rojiblanca hasta instalarse este curso en el filial. Con el Atlético Madrileño ha participado en 33 encuentros oficiales en 1ªRFEF, siendo en 18 de ellos titular y marcando cinco goles. También tuvo la oportunidad de disputar algunos partidos con el Juvenil A en Liga y la Youth League. Para coronar su año, terminó por estrenarse con el primer equipo.

Diego Pablo Simeone ya se refirió a Miguel Cubo en alguna ocasión, cuando habló de los canteranos que venían empujando y que han debutado con el primer equipo. "Cubo tiene calidad, le dejé claro antes del partido lo que necesitamos para contar con futbolistas como él, tiene talento e Iker tiene lo que se vio, es explosivo, con velocidad. Son trabajo de Fernando Torres, es un premio para el Atlético de Madrid", aseguraba.