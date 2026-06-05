Pep Guardiola recibe los elogios del Manchester City: "Muchos expertos estarán de acuerdo"

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, se rindió públicamente a Pep Guardiola al asegurar que "cambió el fútbol inglés", destacando su influencia total en el juego, las tácticas y la evolución de la Premier League durante la última década y estancia del catalán en Inglaterra

El legado de Pep Guardiola es imborrable en el Manchester City. El técnico catalán llevó al equipo inglés a lo más alto tanto en la Premier League como en la UEFA Champions League. Sin embargo, el ciclo se cerró y todo parece que llegará Enzo Maresca para abrir la nueva etapa en el banquillo de Etihad. Mientras tanto, personalidades del club recuerdan la hegemonía del exentrenador del Barcelona como 'citizen'.

Ha sido el caso de Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, que ha ofrecido una entrevista a los medios oficiales del club para explicar la figura de Pep Guardiola como entrenador y lo que supuso su estancia en el banquillo inglés durante los últimos diez años. En esa etapa, el técnico catalán consiguió levantar hasta seis Premier League, tres FA Cup, 5 Carabao Cup y una UEFA Champions League, entre otros títulos.

El presidente del City se rinde a Guardiola: "Cambió el fútbol inglés"

De esta manera, el presidente del Manchester City se rindió a Pep Guardiola: "Él cambió el fútbol inglés. Lo digo con la mayor humildad, pero lo creo. Si observas cómo ha evolucionado la liga, cómo han evolucionado los equipos aquí en la Premier League a lo largo de estos diez años, la forma en que se juega al fútbol en esta liga desde hace diez años hasta hoy".

Además, Al Mubarak añade que "es incuestionable su influencia en el juego, su influencia en el fútbol que se juega, su influencia en las tácticas, su influencia en el entrenamiento. Ha dejado su huella en esta liga, y lo digo con humildad, pero también creo que muchos expertos y comentaristas del deporte estarán de acuerdo con eso".

Por ello, el presidentte del Manchester City afirma de manera tajante que "muy pocos entrenadores de fútbol llegan y cambian no solo al equipo, sino a toda una liga, o influyen en un cambio en toda una liga. Y Pep lo ha hecho aquí. No me cabe la menor duda".

Al Mubarak, tajante: "Pep Guardiola debe haber renunciado unas 100 veces este año"

Sin embargo, Al Mubarak destacó los problemas que ha tenido un Pep Guardiola que cerró su etapa en el Manchester City: "Inevitablemente, hemos tenido muchos altibajos, y en las caídas, debe haber renunciado unas 100 veces en estos diez años. Cada vez que decía que se retiraba o que pensaba que era el momento, siempre lo convencía de que volviera, hasta que supiera que era en serio o que Pep verdaderamente creyese que era el momento".

En cualquier caso, Pep Guardiola dijo adiós del Manchester City, al igual que Bernardo Silva esta temporada. Los 20 títulos del técnico catalán con el conjunto inglés hablan por sí mismo, cerrando una etapa de éxitos como la que fue, en menor medida, en el Bayern de Múnich. Sin embargo, su legado parece que será recogido por Enzo Maresca en los próximos días, a falta del comunicado oficial por parte del club.

Pep Guardiola podría dar el salto a la selección de Italia tras el Barcelona, Bayern y Manchester City

Tras ello, Pep Guardiola espera su oportunidad para volver a un banquillo, aunque el técnico de Santpedor podría estar unos meses fuera del foco mediático para descansar antes de regresar a la dinámica de un club. No obstante, el entrenador catalán podría declinarse por la opción de entrenar a la selección de Italia, algo que Andrea Pirlo ha aprobado.

Pep Guardiola podría dar el salto definitivo a una selección tras dirigir anteriormente al Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City. Además, el combinado italiano se encuentra en grave crisis tras no poder clasificarse por tercera vez consecutiva a un Mundial, por lo que el técnico de 55 años podría ser el elegido para devolver a la 'Azzurra' a los más alto del fútbol.