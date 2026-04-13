El Tottenham se hunde en el descenso en el estreno de De Zerbi

El técnico italiano Roberto De Zerbi no logra frenar la caída del Tottenham en su debut y agrava la crisis del equipo

Nueva derrota del Tottenham que entra en una situación muy complicadaImago

El Tottenham Hotspur volvió a tropezar, esta vez ante el Sunderland por 1-0, y continúa atrapado en la zona de descenso. A falta de solo seis jornadas, el conjunto londinense está a dos puntos de la salvación, lo que incrementa la presión en un tramo final decisivo de la temporada.

El estreno de Roberto De Zerbi no logró cambiar la dinámica negativa del equipo. Los ‘spurs’ atraviesan un momento crítico, ocupando la antepenúltima posición, algo inédito en su historia reciente a estas alturas del campeonato.

Un partido marcado por la mala fortuna

El encuentro estuvo lleno de episodios adversos para el Tottenham. En la primera mitad, el VAR anuló un penalti señalado sobre Randal Kolo Muani, dejando el marcador intacto. Además, tres defensores —Cristian Romero, Pedro Porro y Micky van de Ven— vieron tarjeta amarilla antes del descanso, condicionando el desarrollo del juego.

La segunda parte trajo el golpe definitivo. En el minuto 61, Nordi Mukiele lanzó un disparo desde fuera del área que, tras un rebote en Van de Ven, descolocó al guardameta Antonín Kinský y terminó en el fondo de la red. Un gol con fortuna que reflejó el difícil momento visitante.

Lesiones y preocupación en el vestuario

La derrota no fue la única mala noticia. Cristian Romero tuvo que abandonar el campo entre lágrimas tras un choque, con evidentes molestias en la rodilla. Su lesión genera gran inquietud, especialmente con el Mundial en el horizonte.

Además, el propio Kinský sufrió un golpe en la cabeza que obligó a vendarle, en una jugada caótica que evidenció la falta de entendimiento defensivo del equipo.

El Sunderland crece y mira hacia arriba

Por su parte, el Sunderland firmó una actuación sólida, basada en el orden defensivo y la eficacia. Con esta victoria, se sitúa en la décima posición, a solo dos puntos del Chelsea FC, consolidando su buen momento en la competición.

El portero Robin Roefs fue clave, realizando varias intervenciones decisivas ante intentos de Dominic Solanke y Pedro Porro, frustrando cualquier opción de empate.

Un futuro incierto para los ‘Spurs’

El Tottenham acumula 14 jornadas consecutivas sin ganar en la Premier League y no conoce la victoria en todo 2026. Su último triunfo data de diciembre de 2025, lo que evidencia una crisis profunda tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Con el West Ham United marcando la salvación, la situación es cada vez más complicada. El próximo duelo ante el Brighton & Hove Albion será clave para intentar revertir una dinámica que amenaza con terminar en descenso.

El club londinense, antaño considerado entre los grandes de Inglaterra, vive ahora una realidad muy distinta, marcada por la incertidumbre, los malos resultados y la urgencia por reaccionar.