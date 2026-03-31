El Tottenham recurre a De Zerbi en plena crisis para evitar el descenso

El Tottenham Hotspur ha hecho oficial la llegada de Roberto De Zerbi en un momento crítico, con el equipo al borde del descenso en la Premier League tras una temporada caótica con tres entrenadores, resultados negativos y máxima presión en el tramo final

El Tottenham ha tomado una decisión drástica. El conjunto londinense, inmerso en una de las peores temporadas de su historia reciente, ha apostado por Roberto De Zerbi para intentar salvar un proyecto que se tambalea peligrosamente.

El técnico italiano llega como el tercer entrenador del curso, una cifra que refleja el nivel de inestabilidad que vive el club. La situación es límite: los ‘Spurs’ están a solo un punto del descenso y con apenas siete jornadas por disputarse, el margen de error es prácticamente inexistente.

Un fichaje de urgencia para evitar el desastre

La llegada de De Zerbi responde a una necesidad inmediata. El Tottenham no podía esperar más. Tras el fracaso de Igor Tudor, cuyo paso por el banquillo fue fugaz e ineficaz, la directiva ha optado por un perfil con experiencia en la Premier League y capacidad para cambiar dinámicas.

El italiano firmó un contrato de larga duración, cinco temporadas, en una clara apuesta de futuro, pero con un objetivo inmediato: evitar el descenso. En su acuerdo se incluye un bonus específico si logra la permanencia, una muestra clara de la urgencia que atraviesa el club.

Un contexto preocupante en Londres

La realidad del Tottenham es alarmante. Más allá de la clasificación, los números reflejan una caída sostenida que ha obligado al club a tomar decisiones extremas.

El equipo ha encadenado malos resultados, ha sido eliminado en la Champions League y ha perdido identidad sobre el campo. De hecho, el dato es demoledor: el club ha tenido más entrenadores que victorias en casa en los últimos meses.

De Zerbi, un perfil para reconstruir

El nuevo técnico no llega sin credenciales. En su etapa en el Brighton, logró algo histórico: clasificar al equipo para una competición europea por primera vez. Su estilo ofensivo y su capacidad para potenciar jugadores jóvenes le han convertido en uno de los entrenadores más valorados del panorama europeo.

Sin embargo, su último paso por el Olympique de Marsella terminó de forma abrupta, tras una serie de malos resultados que precipitaron su salida. Ahora tiene una oportunidad de redención en uno de los contextos más exigentes posibles.

Todo empieza contra el Sunderland

El debut de De Zerbi llegará este mismo fin de semana ante el Sunderland. Un partido que marcará el inicio de su etapa y que puede ser clave para cambiar la dinámica del equipo.

No hay tiempo de adaptación ni margen, el domingo será la primera prueba, y el Tottenham necesita resultados inmediatos.

Una apuesta a contrarreloj

El club ha decidido jugarse todo a una carta. La llegada de De Zerbi no es solo un cambio de entrenador, es un intento desesperado por evitar un golpe histórico. Porque el descenso sería mucho más que un fracaso deportivo, sería un terremoto institucional.

Ahora, todo depende de si De Zerbi es capaz de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde, con la sombra de la Championship acechando a los ‘Spurs’.