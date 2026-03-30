El Tottenham acelera para cerrar a su nuevo entrenador

El Tottenham Hotspur presiona para nombrar ya a su nuevo entrenador tras una crisis en el banquillo que ha dejado al equipo al límite. Tras la salida de Igor Tudor, el mejor posicionado es Roberto De Zerbi

El Tottenham Hotspur ha activado la vía rápida para fichar a Roberto De Zerbi. El técnico italiano, que ya era el gran objetivo para el verano, se ha convertido ahora en una prioridad inmediata tras la inestabilidad vivida en el banquillo en las últimas semanas.

Según ha informado Fabrizio Romano, el club londinense está presionando para obtener el visto bueno del entrenador cuanto antes, con conversaciones en curso para cerrar su llegada de forma urgente.

El Tottenham quiere evitar más improvisaciones. Y ha decidido ir directamente a por su apuesta principal.

La situación en el banquillo ha sido límite. Tras la destitución de Frank y el breve paso de Igor Tudor, apenas siete partidos en poco más de un mes, la directiva busca un giro definitivo que estabilice al equipo en el tramo final de la temporada.

De Zerbi, el elegido para liderar el nuevo proyecto

Dentro del club no hay dudas. De Zerbi es el perfil que encaja en la idea de futuro: un entrenador con identidad, experiencia en la Premier League y capacidad para construir un proyecto a largo plazo.

Su paso por el Brighton y el Marsella ha reforzado su reputación como técnico capaz de sacar rendimiento a plantillas jóvenes y competitivas, algo que el Tottenham considera clave en este momento.

La intención del club es clara: no solo cerrar su llegada ahora, sino hacerlo con un contrato sólido que le convierta en la pieza central del nuevo ciclo.

Una decisión que divide, pero ilusiona

El posible nombramiento no está exento de debate. Parte de la afición ve con dudas la llegada de un técnico externo en plena crisis, mientras que otros sectores consideran que es la única forma de dar un salto de calidad inmediato.

Frente a esta división, también han surgido alternativas más conservadoras, como apostar por perfiles que conocen el club, entre ellos Harry Redknapp o Ryan Mason.

Sin embargo, la directiva parece decidida a apostar por un perfil internacional y con recorrido, convencida de que es el momento de asumir riesgos.

Un equipo sin rumbo busca reacción inmediata

El Tottenham atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los resultados no han acompañado, la confianza del vestuario está tocada y el equipo necesita una reacción urgente para evitar un final de temporada aún más complicado.

En este contexto, la llegada de De Zerbi no solo se interpreta como un movimiento estratégico, sino como una necesidad inmediata para no acabar consumando la peor pesadilla del club, el descenso a la Championship. Una vez salvada la temporada, el entrenador italiano serviría para reconstruir el proyecto desde sus cimientos.

Un movimiento clave en el mercado de entrenadores

El fichaje de De Zerbi podría convertirse en uno de los grandes movimientos del verano, adelantado varios meses. El Tottenham no quiere esperar. Sabe que el mercado de entrenadores será competitivo y que otros clubes podrían entrar en la carrera.

Con la propuesta del Tottenham, el balón queda en el tejado del entrenador, quién tendrá que tomar una decisión antes de que finalice el parón de selecciones y regrese la Premier League.