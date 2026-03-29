Xavi Simons pide salir del Tottenham y el Barcelona ya ha decidido

Xavi Simons, mediapunta neerlandés de un Tottenham que atraviesa una crisis deportiva, se plantea un cambio de aires en verano. Entre los posibles destinos aparece el FC Barcelona, pendiente del mercado y de su situación económica, que ya ha definido su postura sobre un posible regreso

El futuro de Xavi Simons vuelve a agitar el mercado en un momento especialmente delicado para el Tottenham. El conjunto londinense se encuentra inmerso en una temporada muy por debajo de las expectativas, tanto por resultados como por sensaciones, y esa inestabilidad ha terminado afectando directamente a varios de sus jugadores más importantes. Entre ellos, el internacional neerlandés, que a sus 22 años no ha conseguido dar el salto definitivo que se esperaba tras su llegada.

La situación del equipo inglés explica en gran medida el escenario actual. Eliminado de la Champions League tras caer ante el Atlético de Madrid y situado en la 17ª posición con 30 puntos en la Premier League, apenas uno por encima de la zona de descenso, el Tottenham afronta un tramo final de temporada marcado por la presión. En este contexto, el entorno del jugador ya valora seriamente una salida si el proyecto no logra enderezarse en las próximas semanas.

El nombre de Simons ha sido relacionado con el FC Barcelona, club en el que se formó durante su etapa en ‘La Masía’ antes de iniciar su carrera fuera de España. Sin embargo, pese a ese vínculo y a la situación del futbolista, en el Camp Nou tienen clara su postura. Tal y como informa Sport, la entidad azulgrana no contempla su fichaje en estos momentos.

Un coste elevado en un escenario condicionado

La primera barrera es económica. El Tottenham invirtió cerca de 65 millones de euros en su fichaje y, aunque su precio de salida podría situarse ahora entre los 40 y 45 millones, en el Barcelona consideran que sigue siendo una operación exigente dentro de su actual margen financiero. El club continúa pendiente de cumplir con las exigencias del ‘fair play’ y no quiere comprometer su planificación con una inversión que no considera prioritaria.

A esto se suma que la dirección deportiva tiene otras posiciones marcadas en rojo de cara al próximo mercado. La prioridad pasa por reforzar la delantera, donde podrían producirse movimientos importantes dependiendo de las salidas, lo que deja en un segundo plano cualquier incorporación en la mediapunta.

La filosofía deportiva también pesa

Más allá de los números, la decisión del Barça también responde a una cuestión de modelo. El club quiere reforzar su apuesta por el talento propio y evitar operaciones que puedan interpretarse como un paso atrás en ese sentido.

El regreso de Simons, previo pago de un traspaso relevante, no encaja con esa línea. En el Camp Nou consideran que podría enviar un mensaje contradictorio a los jugadores de la cantera, en un momento en el que se busca consolidar una base de futbolistas formados en casa.

Una temporada lejos de lo esperado

El rendimiento del neerlandés tampoco ha sido el argumento que empuje al club a cambiar de postura. En 40 partidos oficiales esta temporada, Simons ha firmado 5 goles y 6 asistencias, cifras discretas para un futbolista llamado a marcar diferencias en el ataque del Tottenham.

Su actuación más destacada llegó en la eliminatoria de Champions ante el Atlético de Madrid, donde firmó un doblete, aunque no pudo evitar la eliminación de su equipo. Desde entonces, su impacto ha sido irregular, en línea con el momento colectivo del conjunto londinense.

El mercado decidirá su futuro

Mientras el Tottenham pelea por evitar el descenso y el jugador analiza su situación, el mercado empieza a posicionarse. Si el club inglés no logra revertir su dinámica, la salida de Simons será una opción muy real en verano.

El Barcelona, sin embargo, ya ha tomado su decisión. Pese a los rumores y al contexto favorable para negociar, su nombre no forma parte de la hoja de ruta actual. El jugador quiere cambiar de aires, pero el Camp Nou no será su destino.