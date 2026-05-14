El Barça descubre otro central para el futuro: quién es Álvaro Cortés

El central zaragozano, que llegó a la cantera azulgrana en el verano de 2021, fue titular en el eje de la defensa de Flick ante el Alavés

Álvaro Cortés fue el nombre propio del FC Barcelona este miércoles en Mendizorroza. Más allá de la derrota azulgrana y del hecho de que no podrá optar a los 100 puntos, la cita contra el Alavés deja el detalle del estreno de un nuevo canterano con el primer equipo, el último producto de La Masía.

Zaragozano de 21 años, Álvaro Cortés fue titular en el once de Hansi Flick. El central izquierdo formó pareja primero con Pau Cubarsí y luego con Jules Koundé para jugar el partido completo. El defensa, que debutó con el dorsal 36 a la espalda, dejó detalles de sus cualidades con, entre otras cuestiones, una interesante salida de balón con su pierna izquierda.

Cortés llegó a la cantera del Barcelona en el verano de 2021, procedente del Zaragoza para formar parte del juvenil B del club azulgrana. Tras una cesión en el Damm, Álvaro Cortés regresó para formar parte del Barça Atlètic con el que ha ido creciendo hasta convertirse en uno de sus baluartes.

Ya la temporada pasada formó parte de una convocatoria con el primer equipo del Barcelona. Flick citó a Álvaro Cortés para un partido contra el Celta de Vigo. No llegó a debutar, algo que sí hizo ahora frente el Alavés. Una noche que el central de 1,90 metros no olvidará en su vida.

La felicidad de Álvaro Cortés

Lo decía el propio Álvaro Cortés tras el encuentro. "Tengo muchas emociones encontradas por el partido. Es el día más feliz de mi vida, es el sueño que tienes desde pequeño. Estos compañeros son los mejores del mundo. Tengo a los amigos y a la familia en la grada", decía en Movistar a la conclusión del partido.

También explicaba Álvaro Cortés cómo había conocido que sería titular. "Me he enterado en la comida. Flick me ha dicho que si estaba listo. Me ha dicho que haga lo que hago en los entrenamientos, que he mejorado mucho desde que estoy en dinámica de primer equipo. Los compañeros me han dado un chute de energía", relataba el canterano.

También Hansi Flick tenía palabras para Álvaro Cortés después del partido ante el Alavés. "Lo ha hecho muy bien, ha estado bien contra grandes delanteros, le he visto con confianza con la pelota... le he visto estos meses. Lo da todo en los entrenamientos y merece jugar", aseguraba el alemán que continuaba de forma general sobre la cantera: "Los jugadores aman al Barça y quieren jugar aquí, y los entrenadores también quieren estar en el Barcelona. Hay una conexión especial en los jugadores de La Masia, y eso es fantástico".