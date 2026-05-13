Christensen recibe el alta médica y viaja a Vitoria con el Barcelona

El central danés sufrió una lesión rodilla a finales de diciembre que le ha mantenido en el dique seco durante este tiempo

Andreas Christensen forma parte de la expedición del FC Barcelona que este miércoles ha partido hacia tierras vascas para el partido que el equipo azulgrana disputará en Mendizorroza ante el Alavés (21.30 horas). El danés es la gran novedad en la convocatoria después de meses en el dique seco por una lesión de rodilla.

Fue el pasado 21 de diciembre cuando Andreas Christensen cayó lesionado. Una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le ha impedido estar a las órdenes de Hansi Flick en este tiempo. Ahora el danés está de vuelta para los tres partidos finales de la temporada y ha viajado con el equipo hasta Vitoria.

Dos ausencias

El defensa, con el alta médica bajo el brazo, forma parte de la convocatoria que en la que no pueden estar ni el sancionado Raphinha, que vio la quinta amarilla contra el Real Madrid y tendrá que cumplir un partido de sanción, ni con Lamine Yamal, que sigue recuperándose de su lesión muscular.

La lista completa de convocados del Barcelona para medirse al Alavés es la siguiente: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Ronadl Araujo, Pau Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Pedri González, Robert Lewandowski, Joan García, Marcus Rashford, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martin, Roony Bardghji, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric García,Wojciech Szczesny, Eder Aller, Cortés, Xavi Espart y Tommy.

Los retos del Barcelona

Con LALIGA conquistada tras vencer al Real Madrid el pasado domingo, el Barcelona afronta las tres jornadas de la competición con otros retos, evidentemente menores pero con los que busca dar aliciente a sus tres últimos compromisos. Uno de ellos tiene que ver con alcanzar los 100 puntos. Una cifra redonda que para alcanzarla debe ganar los tres partidos. El primero de ellos contra el Alavés en Mendizorroza, luego recibiendo al Real Betis en el Camp Nou y acabando en Mestalla contra el Valencia.

Con 91 puntos en su casillero necesita los 9 que quedan en juego para llegar a la cifra de los 100. También a esa cifra pretende llegar en el capítulo goleador. Los de Hansi Flick acumulan 91 tantos a favor, así que también están a 9 de los 100. Otro reto para el cuadro azulgrana campeón de LALIGA.

También será interesante ver el reparto de minutos que hace el entrenador. Con el Mundial asomándose en el horizonte cercano, cita en la que habrá muchos jugadores del Barcelona, las alineaciones podrían condicionarse.