Quique Sánchez Florez no se fía del Barcelona: "Intentaremos hacer daño"

El técnico del Deportivo Alavés dejó claro que a pesar de que los de Hansi Flick ya son campeones, "son buenos, muy buenos"

El Deportivo Alavés recibirá este próximo miércoles a un Barcelona que llegará cansado por la fiesta que han vivido los culés en los últimos días para celebrar el título de Liga. A pesar de este cansancio, Quique Sánchez Flores no quiere ni la más mínima confianza en el encuentro ante los culés ya que los babazorros necesitan ganar para tener opciones de salir del descenso.

Quique Sánchez Flores espera un Barcelona que juegue como siempre: "Nosotros esperamos que, juegue quien juegue, son buenos, o muy buenos, y juegue quien juegue jugarán como juegan siempre". El Barcelona tiene aún la opción de alcanzar los 100 puntos si suma tres victorias en los partidos que restan para el final de Liga.

Quique Sánchez Flores apuesta por hacerle daño al Barcelona

El técnico del Deportivo Alavés habló de las virtudes del Barcelona y de aprovechar las virtudes de los babazorros para incomodar a los culés: "Serán agresivos, jugarán con su 4-2-3-1, su 4-4-2 en defensa, apretarán arriba, dejarán poco tiempo para pensar, dominarán el partido con toda seguridad. Y nosotros intentaremos hacer daño en las cosas en las que creemos que les podemos hacer daño. Nosotros tenemos nuestras virtudes y hay que intentar llevarlas a este partido, porque creo que algunas de nuestras virtudes a ellos les pueden incomodar".

Sánchez Flores, a pesar de la situación del Deportivo Alavés, no considera definitivo el encuentro ante el Barcelona falta de tres encuentros por disputarse: "Al quedar seis puntos, y vistas las ventajas que tenemos o las desventajas con otros equipos, creo que no será definitivo, pero que será muy importante". Pidió el técnico del Deportivo Alavés que cuando un partido se les ponga de cara, no lo terminen empatando o perdiendo: "A mí me gustaría que, cuando los partidos los ponemos de cara, que ya van siendo unos cuantos los que hemos puesto de cara, seamos capaces de ser consistentes, lo suficientemente consistentes para que los partidos que ganamos no se empaten, no ya que se pierdan, sino que ni siquiera se empaten, porque son puntos muy importantes".

Los que son en el Deportivo Alavés

El técnico babazorro apostó por sus jugadores y recordó los buenos partidos que han hecho a lo largo de la temporada: "Somos los que somos, estamos los que estamos. Estos chicos han hecho buenos partidos, han ganado partidos. Los resultados no son brillantes, pero tampoco son malos. Al final, si cambiáramos una derrota por una victoria, estaríamos espectacularmente bien para ese tramo final, pero las cosas son como son. Hemos tenido tres derrotas en nueve partidos y eso nos condena a estar por debajo y a tener que llevar a un equipo de los que están por encima por detrás nuestro".

Por último, Quique Sánchez Flores lanzó un pequeño mensaje a la afición aunque reconoció que los babazorros están acostumbrados a esta pelea: "Les diría que juntos, que es la única forma de hacerlo. Estando juntos, unidos y fuertes, y que sigan lo que están haciendo, que es animando al máximo a su equipo".