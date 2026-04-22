Lamine Yamal y Joao Cancelo, lesionados en una accidentada primera parte entre Barcelona y Celta de Vigo

El jugador español transformó la pena máxima en el 40 e inmediatamente después se echó la mano a la parte trasera de su pierna izquierda. El portugués se retiró en el minuto 20

Lamine Yamal ha caído lesionado este miércoles en el encuentro que medía al Barcelona ante el Celta de Vigo de la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El jugador del Barcelona partía como titular en el once de Hansi Flick para tratar de volver a dejar en nueve la diferencia ante el Real Madrid. Lamine Yamal fue el protagonista en el minuto 38 cuando tras una gran acción personal, provocó un penalti claro en favor de los culés.

Lamine Yamal, con poca carrera, superó a Radu con un disparo raso al palo izquierdo de la portería del Celta de Vigo pero cuando la afición y los compañeros de Lamine estaban empezando a celebrar, el internacional español se echó la mano a la parte trasera de su pierna izquierda y se tumbó sobre el césped. El aliento se cortaba en el Spotify Camp Nou ya que Lamine Yamal mostraba claros gestos de preocupación.

Lamine Yamal, el segundo lesionado del Barcelona

Lamine Yamal se retiró rápidamente al túnel de vestuarios mientras Bardghji calentaba a toda velocidad. La entrada del canterano tardó en producirse porque el juego estuvo detenido casi 20 minutos porque al mismo tiempo que Lamine Yamal se retiraba del césped, un aficionado era atendido en la grada por una parada cardiorespiratoria de la que pudo recuperarse y ser trasladado posteriormente al hospital. El público del Spotify Camp Nou despidió al aficionado con una sonora ovación.

El miedo a una posible lesión importante con Lamine Yamal es palpable por que es una de las figuras principales del Barcelona y además el Mundial está a la vuelta de la esquina para el jugador de la Selección española. Según informó Helena Condis de 'El Partidazo de Cope', Lamine Yamal habría sufrido la rotura del isquio de su muslo izquierdo y estaría a falta de más pruebas médicas. Esta Lamine Yamal expresó su ilusión por jugar el Mundial ya que era un sueño que tenía desde pequeño y además quería ver a su madre en las gradas de la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Joao Cancelo se retiró en el minuto 20

En el minuto 20 el Barcelona ya había sufrido un contratiempo cuando Joao Cancelo se retiró en un primer momento con gestos ostensibles de dolor en la zona por encima de la rodilla.

Entró en su lugar Alejandro Balde y en el camino desde la banda al banquillo, Joao Cancelo se mostró con más facilidades para caminar. Por tanto, una primera parte muy accidentada tanto dentro del césped con las lesiones de Cancelo y Lamine Yamal, como fuera con la atención de un aficionado que por suerte