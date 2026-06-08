El Barça pierde una de sus alternativas a Julián Álvarez: Darwin Núñez mira a Inglaterra

El uruguayo está priorizando su deseo de regresar al Liverpool, aunque Chelsea y Newcastle también siguen muy atentos a su situación contractual ya que podría rescindir su contrato con el Al-Hilal

El FC Barcelona tiene claro que el gran objetivo para liderar su ataque en los próximos años sigue siendo Julián Álvarez. El argentino es el elegido para recoger el testigo de Robert Lewandowski. Sin embargo, la complejidad de la operación -el Atlético dice que no vende y, además, Florentino Pérez también está interesado en el fichaje-, obliga al club azulgrana a mantener abiertas varias vías alternativas. Y una de ellas podría cerrarse antes incluso de llegar a plantearse seriamente.

Se trata de Darwin Núñez. El delantero uruguayo había reaparecido en el radar azulgrana como una oportunidad de mercado inesperada, pero las últimas informaciones apuntan a que su prioridad pasa por regresar al Liverpool, lo cual deja al Barça sin uno de los planes de contingencia que manejaba para reforzar su delantera.

El Barça sigue soñando con Julián Álvarez

En los despachos del Camp Nou nadie esconde que Julián Álvarez sigue siendo el favorito. El campeón del mundo reúne prácticamente todas las condiciones que busca el club para liderar el ataque en los próximos años: juventud, capacidad goleadora, movilidad y experiencia. El problema es que el Atlético de Madrid no tiene ninguna necesidad de vender y, además, se trata de una negociación especialmente delicada por la rivalidad existente entre ambas entidades.

Por si todo esto no fuera suficiente, el Real Madrid ha entrado en escena. Según informa Sky Sports, el campeón del mundo argentino sería el 'tapado' de los 150 millones de euros que ha prometido Florentino Pérez al madridismo. Las cifras que se manejan convierten la operación en una de las más complejas del verano. El Barça no podría superar la barrera de los 100 millones y el Real Madrid podría llegar a los 150, por lo que la operación se le escapa ahora mismo al Barça, de ahí que mantenga otros nombres sobre la mesa.

Darwin Núñez, la alternativa que se esfuma

Hace apenas un año parecía imposible imaginar al internacional uruguayo como una opción accesible para el Barcelona. El Al-Hilal realizó una apuesta multimillonaria para incorporarlo procedente del Liverpool y convertirlo en una de las referencias ofensivas del proyecto saudí, pero la situación ha cambiado en menos de un año.

Durante sus primeros meses respondió con buenas actuaciones y mantuvo un rendimiento notable. Sin embargo, la situación cambió radicalmente a partir de febrero. Las limitaciones en el número de futbolistas extranjeros obligaron al club saudí a tomar decisiones drásticas dentro de su plantilla tras la llegada de Karim Benzema y Darwin fue el gran damnificado pues terminó perdiendo protagonismo hasta quedar fuera de la competición doméstica.

Desde entonces, su situación se ha ido deteriorando de forma evidente y han comenzado las conversaciones para estudiar una posible rescisión contractual. Esa circunstancia es la que precisamente ha despertado el interés de varios clubes europeos.

El Liverpool toma ventaja

De esta forma, cuando parecía que Darwin podía convertirse en una atractiva oportunidad para el Barça, aparece en escena el Liverpool. Según diversas informaciones procedentes de Inglaterra, el gran deseo del delantero es regresar a Anfield. El uruguayo considera que todavía tiene cuentas pendientes en la Premier League y vería con buenos ojos una segunda etapa en el club donde mostró algunos de los mejores momentos de su carrera.

El problema es que ese deseo no garantiza la operación. En Inglaterra también ven complicado que los 'reds' apuesten nuevamente y de forma tan decidida por su regreso, aunque el futbolista mantiene esa esperanza. Mientras tanto, Chelsea y Newcastle también siguen muy atentos a su situación, conscientes de que un delantero de sus características podría llegar al mercado en condiciones económicas mucho más favorables de las que exigía hace apenas unos meses.

Un descarte para el Barça

Para el Barcelona, el posible regreso de Darwin al Liverpool supondría perder una de las pocas alternativas de primer nivel que habían aparecido en el mercado. El uruguayo representa una solución relativamente accesible para cubrir la futura salida de Lewandowski.

A sus 26 años, Darwin sigue ofreciendo un perfil muy cotizado por su potencia física, capacidad para atacar espacios, agresividad en la presión y facilidad para generar ocasiones. Sus características son distintas a las del argentino, pero igualmente valiosas para cualquier proyecto de élite. Por ello, en el Camp Nou observaban con atención todos las novedades relacionadas con su futuro.

El mercado sigue abierto

La realidad es que el Barça continúa centrado en Julián Álvarez y considera que es el delantero más preparado para asumir el enorme reto de sustituir los más de treinta goles por temporada que garantizaba Lewandowski.

Mientras tanto, el Atlético mantiene su posición de fuerza, por lo que cada alternativa que desaparece del mercado reduce el margen de maniobra azulgrana. Si finalmente Darwin Núñez consigue cumplir su deseo de regresar a Liverpool, el Barcelona verá cómo uno de los nombres que figuraban en la recámara deja de ser una opción real antes incluso de que comenzaran las negociaciones.