Julián Álvarez podría ser el 'tapado' de Florentino de los 150 millones de euros

Patrick Berger, de Sky Sports Alemania, agita el mercado apuntando al interés del Real Madrid en la gran figura de su eterno rival madrileño, un fichaje ambicioso que descolocaría también al Barça; el Atlético, obligado a sentarse a negociar ante semejante propuesta económica

La gran pregunta en el madridismo ya no es si llegará un fichaje galáctico, sino quién será el elegido. Florentino Pérez cerró su campaña electoral dejando una frase que todavía resuena en los despachos del fútbol europeo: prometió presentar una oferta de "al menos 150 millones de euros" por un futbolista de primer nivel. Desde entonces, las especulaciones se han disparado.

Los primeros nombres en aparecer fueron los de Vitinha, Joao Neves o Michael Olise. Sin embargo, las negativas del PSG y Bayern a negociar han ido enfriando poco a poco esas posibilidades. Ahora, con las elecciones recién ganadas, una nueva alternativa emerge con fuerza y promete dar que hablar: Julián Álvarez.

Según informa el periodista Patrick Berger, de Sky Sport Alemania, el delantero argentino es un jugador que gusta mucho en el Santiago Bernabéu y por el que ya se habrían realizado unas primeras consultas preliminares. No existe una negociación formal, pero el simple hecho de que el nombre del campeón del mundo haya aparecido en la órbita blanca apunta a provocar un terremoto en el mercado.

El galáctico que nadie esperaba

Huelga señalar que no hay oferta formal ni conversaciones, tampoco existe confirmación oficial de ninguna de las partes, pero el nombre de Julián Álvarez ha pasado de ser una posibilidad remota a convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado madridista.

Y es que el misterioso fichaje de los 150 millones de euros podría ser el campeón del mundo argentino, lo cual sería un verdadero golpe de timón de Florentino Pérez.

Florentino juega sus cartas

No sería la primera vez que el presidente del Real Madrid utiliza el factor sorpresa para cerrar una gran operación. De hecho, el mandamás blanco siempre ha manejado con especial habilidad los tiempos mediáticos de sus fichajes más importantes.

Por eso, mientras todas las miradas apuntaban hacia el centro del campo del PSG o hacia alguna estrella emergente de la Premier League, la posibilidad de Julián Álvarez ha empezado a ganar enteros. Más aún después de que el dirigente madridista vinculara su victoria electoral a la llegada de una gran figura capaz de volver a ilusionar al madridismo.

La operación tendría además un enorme impacto institucional. No solo por el valor deportivo del argentino, sino porque supondría sacar del Atlético de Madrid a uno de los jugadores llamados a liderar el proyecto rojiblanco y, de paso, arrebatar al Barça a su jugador más deseado.

El fichaje iría mucho más allá de lo estrictamente futbolístico. Julián Álvarez ha aparecido en numerosas ocasiones vinculado al FC Barcelona. No es ningún secreto que es el gran objetivo de la dirección deportiva azulgrana. La irrupción del Real Madrid en la carrera alteraría por completo el panorama. Florentino no solo incorporaría a una de las estrellas más cotizadas del mercado, sino que impediría que uno de sus grandes rivales pudiera aspirar a su fichaje.

Desde el Atlético siempre se ha remitido a una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros, una cifra completamente fuera de mercado. Sin embargo, diversas informaciones apuntan a que una oferta en torno a los 150 millones podría obligar al club rojiblanco a sentarse a negociar.

¿Dónde encajaría Julián?

El Real Madrid cuenta actualmente con un potencial ofensivo extraordinario. Vinicius Jr y Mbappé siguen siendo las grandes referencias del proyecto, mientras que otros atacantes continúan esperando protagonismo. La llegada de Julián Álvarez obligaría a redefinir algunas piezas del puzzle. El argentino puede jugar como delantero centro, segundo punta e incluso caer a bandas, pero su incorporación generaría una competencia todavía mayor en una zona del campo ya saturada de talento.

Por ello, cobra fuerza la teoría de que el fichaje del argentino pueda estar vinculado a alguna salida importante dentro de la actual plantilla madridista, con Vinicius en todas las quinielas, sobre todo cuando la renovación del brasileño sigue sin resolverse de forma definitiva.