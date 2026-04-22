Barcelona - Celta de Vigo en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo y online el duelo de la jornada 33 de LaLiga EA Sports que dará comienzo a partir de las 21:30 en el Spotify Camp Nou

El encuentro entre Barcelona y Celta de Vigo arrancará a partir de las 21:30 en el Spotify Camp Nou. Desde este momento pueden seguir en directo la previa del encuentro entre culés y olívicos.

El choque entre blaugranas y celestes medirá a dos equipos que llegan tocados en lo anímico después de quedar apeados de la Champions League y de la Europa League a manos de Atlético de Madrid y Friburgo respectivamente.

Es importante recordar que tanto Barcelona como Celta de Vigo solo tienen por delante la Liga. Así, los culés tratarán de certificar el título liguero cuanto antes en estas 7 jornadas que restan y los gallegos buscarán su segunda clasificación continental consecutiva.

El Barcelona saltará al césped a partir de las 21:30 sabiendo que el Real Madrid venció este pasado martes al Deportivo Alavés por 2-1. Los de Arbeloa, que se llevaron una sonora pitada del Bernabéu, están ahora mismo a seis puntos de los culés. En la jornada 35, Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el último clásico de la temporada.

El Celta de Vigo sumó el pasado jueves su cuarto partido oficial perdiendo. Los vigueses saben que el Betis ganó ayer al Girona por lo que si quieren seguir peleando por la quinta plaza que podría servir para estar en la Champions League el próximo año, deberán salir a por todas en el Camp Nou. Con Giráldez el Celta no ha perdido nunca cinco partidos seguidos.

Barcelona y Celta de Vigo cerrarán este miércoles a partir de las 21:30 los partidos del miércoles de la jornada 33. En el Spotify Camp Nou, catalanes y gallegos medirán sus fuerzas y sus estados anímicos después de las recientes eliminaciones de la Champions League y de la Europa League a manos de Atlético de Madrid y Friburgo respectivamente la pasada semana.

Barcelona y Celta de Vigo no han dicho aún a objetivos en Liga esta temporada. Tanto que si nos atenemos a la clasificación, se podría decir en el caso de los locales que tienen más que perder y poco que ganar. Los visitantes deben levantarse después de una mala racha de resultados y seguir peleando por repetir clasificación europea por segundo año consecutivo. El encuentro entre Barcelona y Celta de Vigo podrán seguirlo desde dos horas antes del comienzo del mismo en ESTADIO Deportivo. Luego podrá seguir el minuto a minuto, la crónica del choque y las reacciones más destacadas tras el mismo.

Barcelona - Celta de Vigo en directo y online hoy en LaLiga EA Sports

El Barcelona de Hansi Flick está aún lamiéndose las heridas después de caer en los cuartos de final de la Champions League ante un Atlético de Madrid que esta temporada le ha tomado la medida ya que los colchoneros también les dejaron fuera de la Copa del Rey. Pero el Barcelona podría firmar una buena temporada ya que meses atrás se hizo con la Supercopa de España en la final ante el Real Madrid que terminó costándole el puesto a Xabi Alonso y a falta de siete jornadas tiene en su mano el título de Liga.

Los culés partirán este jueves con una ventaja de seis puntos respecto a un Real Madrid que venció este pasado martes al Deportivo Alavés por 2-1. Es importante recordar que en la jornada 35 se medirán blaugranas y blancos en el Spotify Camp Nou en un choque que podría darles el título de manera matemática a los de Flick.

Barcelona - Celta de Vigo hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Celta de Vigo, también apeado de la Europa League, quiere romper la racha de cuatro derrotas consecutivas y una sangría de goles que en los últimos cinco duelos le ha llevado a encajar 15 dianas. El Celta de Vigo está peleando por la quinta plaza con un Real Betis que este pasado martes venció al Girona por 2-3 y que ahora mismo aventaja a los vigueses en cinco puntos con 49.

Esa quinta plaza ahora mismo da derecho a jugar la Europa League pero sin España consigue superar a Alemania en el coeficiente de la UEFA, serviría para estar en la próxima edición de la Champions League. Pero los de Giráldez, que no podrá contar con Starfelt al no estar recuperado de sus molestias lumbares, no pueden despistarse ya que por detrás está la vigente campeona de Copa del Rey, la Real Sociedad y con la que solo tiene dos puntos de desventaja.