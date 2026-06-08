Osasuna "apostó contra sí mismo" durante la última jornada de LaLiga

El conjunto rojillo habría cobrado 6 millones si bajaba a LaLiga Hypermotion, tras pagar 1,2 millones de euros por una póliza con la correduría Howden, una operación habitual de cobertura que ha saltado en Estados Unidos, y que hubiera servido en caso de descender de Primera división

El CA Osasuna contrató en los días previos a la última jornada de LaLiga un seguro para cubrirse ante un posible descenso a Segunda división. Según informa Diario de Navarra, el club rojillo pagó 1,2 millones de euros por una póliza con la correduría Howden que le habría permitido ingresar 6 millones en caso de perder la categoría.

La operación ha salido a la luz después de que el portal económico estadounidense Semafor publicara un artículo sobre un equipo de fútbol que “apostó contra sí mismo” en la última jornada del campeonato español. Aunque el texto no citaba expresamente a Osasuna, los detalles del relato apuntaban al club navarro.

Osasuna se cubrió ante el riesgo real de descenso a Segunda división

La decisión de Osasuna se produjo en un contexto de máxima tensión deportiva. El equipo rojillo llegó a la última jornada con riesgo de descenso y acabó salvándose por muy poco, pese a perder en el campo del Getafe.

Con su partido ya terminado, Osasuna tuvo que esperar al desenlace del Girona - Elche, donde un gol a posteriori del conjunto catalán habría mandado al equipo navarro a Segunda división, una situación que habría tenido un impacto económico enorme para la entidad.

Ante ese escenario, el club contrató un seguro por valor de 1,2 millones de euros. Si el descenso se hubiera producido, la póliza habría abonado 6 millones a Osasuna, una cantidad que habría complementado la ayuda al descenso de LaLiga, cifrada en torno a 19 millones.

La publicación en Estados Unidos que encendió el ruido

El caso ha ganado dimensión internacional por la publicación de Semafor, un medio económico estadounidense, que tituló: “Un equipo de fútbol apostó en contra de sí mismo. Este es el buen futuro de los mercados de predicción”.

El artículo hablaba de una operación de “varios millones de dólares” vinculada al desenlace de la última jornada de una liga europea y mencionaba la plataforma Kalshi, un mercado de predicción regulado en Estados Unidos. En el texto se explicaba que el club terminó salvándose por la mínima tras perder su último partido por 1-0.

Ese detalle hizo que el caso se conectara rápidamente con Osasuna. El equipo rojillo cayó por 1-0 ante el Getafe y evitó el descenso solo después de que el Girona no lograra marcar el gol que necesitaba ante el Elche.

La expresión “apostar contra sí mismo” ha sido la desencadenante del revuelo mediático, pero desde el entorno rojillo se interpreta el episodio de otra manera: no como una apuesta deportiva del club, sino como una operación de cobertura de riesgo a través de un seguro.

Howden, Kalshi y el reaseguro del riesgo de Osasuna

Según Diario de Navarra, Osasuna contrató la póliza con Howden, una de las corredurías de seguros más importantes del mundo. En el club entienden que el ruido surgido en Estados Unidos podría estar relacionado con movimientos posteriores de las propias compañías para reasegurar el riesgo.

Es decir, Osasuna habría contratado un seguro tradicional para protegerse económicamente de un descenso. Después, las entidades implicadas en esa cobertura podrían haber utilizado otros instrumentos financieros o mercados de predicción para equilibrar su exposición.

Ahí aparece Kalshi en el relato de Semafor. La plataforma permite operar con contratos vinculados a acontecimientos reales, incluidos resultados deportivos o eventos económicos. El caso se presenta en Estados Unidos como un ejemplo de cómo los mercados de predicción pueden servir para cubrir riesgos, pero en España la lectura ha generado sorpresa por el componente futbolístico.

Osasuna comunicó internamente la decisión

En Osasuna transmiten tranquilidad. Según la información publicada, la gestión fue comunicada al presidente de la Comisión de Control Económico y quedará reflejada en las próximas cuentas del club.

La entidad considera que se trata de una operación habitual en el fútbol profesional, especialmente cuando existe riesgo de descenso y, por tanto, de una caída brusca de ingresos. La pérdida de categoría no solo afecta a los derechos televisivos, sino también a patrocinios, presupuesto deportivo, salarios, variables y planificación de plantilla.

Desde ese punto de vista, la póliza funcionaba como un mecanismo de protección financiera. El club pagaba 1,2 millones para asegurarse 6 millones en caso de que se confirmara el peor escenario deportivo.

Una permanencia agónica que pudo cambiarlo todo en Osasuna

El final de temporada de Osasuna fue de máxima tensión. La derrota en Getafe dejó al equipo pendiente de otro campo. Durante varios minutos, el club estuvo expuesto a una combinación de resultados que podía acabar con su etapa en Primera división.

La salvación evitó el golpe deportivo, pero no eliminó del todo el impacto económico. Terminar tan abajo en la clasificación también reduce ingresos respecto a campañas anteriores y obliga a revisar la planificación del siguiente curso.

La existencia del seguro demuestra hasta qué punto el club contemplaba el descenso como un riesgo real. Era un escenario que podía activarse con un solo gol del Girona en los últimos minutos de la jornada.

Osasuna respira en Primera y defiende su tranquilidad

Osasuna evitó el descenso, no cobró los 6 millones del seguro y seguirá una temporada más en Primera división. Pero la historia de la póliza ha terminado saliendo a la luz por un camino inesperado: un artículo económico en Estados Unidos sobre mercados de predicción.

En el club defienden que todo se hizo dentro de la normalidad y que la operación quedará recogida en las cuentas. La permanencia, eso sí, llegó con más sufrimiento del previsto y con una gestión preventiva que ahora ha generado ruido internacional.