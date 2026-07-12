El dilema del Celta de Vigo con la primera jornada

El cuadro vigués podría pedir el aplazamiento del duelo ante Osasuna, por la presencia de Borja Iglesias en las semifinales del Mundial, pero podría suponer luego una acumulación de partidos

La presencia de Borja Iglesias en las semifinales del Mundial con la selección española abre un dilema para el Celta de Vigo. Los vigueses tienen la oportunidad de pedir el aplazamiento de su primera jornada del campeonato liguero, aunque la acumulación de fechas en semanas posteriores podría ser un problema.

Hay que recordar que, como ya anunció hace semanas Javier Tebas, los equipos españoles con futbolistas en las semifinales del Mundial pueden pedir el aplazamiento de su primera jornada de la temporada. Es el caso del Celta de Vigo que se enfrenta en Balaídos a Osasuna el día 14, 15 o 16 de agosto.

El aplazamiento colocaría entre semana la jornada 1, es decir entre la 2 y la 3

Sin embargo para el Celta de Vigo eso podría suponer luego una importante acumulación de partidos en el final de mes de agosto. Para empezar ese partido contra Osasuna se jugaría entre semana, concretamente el martes 25, miércoles 26 o jueves 27 de agosto. Sería entre las jornadas 2 y 3. Para los vigueses entre la visita a Mestalla frente al Valencia y el recibir en Balaídos al Athletic de Bilbao. Entre medias debería recibir a los navarros.

Hay otro elemento, además, en el caso del Celta de Vigo. La jornada 6 de LALIGA, que para los de Claudio Giráldez supone visitar a la Real Sociedad en Anoeta el 16 de septiembre, se podría adelantar porque esos mismos días está prevista la primera jornada de la Europa League. Ya sucedió algo similar el curso pasado con el duelo contra el Real Betis que fue llevado a finales de agosto.

El Celta de Vigo podría vivir una acumulación de partidos entre finales de agosto y principios de septiembre

Todo ese cóctel podría suponer la acumulación de partidos para el Celta de Vigo en unas intensas semanas entre el final de agosto y el principio de septiembre, sin que además esta temporada haya parón por selecciones sea a principio de mes, sino al final. Un asunto que podría provocar que la entidad celeste no pidiese el aplazamiento del partido contra Osasuna, por más que para ese estreno del campeonato no pudiera contar con el concurso de Borja Iglesias.

Hay que recordar que el convenio de los jugadores establece un mínimo de tres semanas de vacaciones para los futbolistas. Con Borja Iglesias en las semifinales del Mundial con la selección española, el Panda tendrá compromisos contra España hasta el 18 de julio -si juega el tercer y cuarto puesto- o el 19, si alcanza la final. No podría comenzar sus entrenamientos hasta aproximadamente el 10 de agosto, a cinco o seis días del teórico inicio del campeonato. Todo sin poder haber realizado una pretemporada, de ahí que establezca la opción de que el Celta tenga la posibilidad de pedir el aplazamiento del estreno frente a Osasuna.