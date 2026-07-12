Claudio Giráldez se pronuncia sobre el futuro de Borja Iglesias: "Quiero que siga y espero que sea así"

El entrenador del Celta de Vigo ha roto su silencio sobre la posible salida del delantero español del club ante el interés que hay en México por su fichaje, con los que se va a reunir para decidir su futuro

El Celta de Vigo inicia su pretemporada pendiente de resolver el futuro de su jugador estrella, Borja Iglesias. El delantero 'celeste' se encuentra con la Selección española en busca de la segunda estrella en el Mundial 2026, aunque apenas esté teniendo minutos. Sin embargo, mientras tanto, también está estudiando qué hacer con su futuro, si seguir en el club gallego o poner rumbo a México.

El Club América es quién más está empujando por hacerse con los servicios de 'el panda', quién tiene contrato con el Celta hasta junio de 2028, pero que deja su futuro en el Celta de Vigo pendiendo de un hilo. El delantero español ha reconocido estar muy feliz en el club español, pero con un "nunca se sabe" latente y una puerta abierta del equipo de Balaídos por si él lo pidiera.

Claudio Giráldez confía en que Borja Iglesias siga en el Celta de Vigo

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez ha estado este fin de semana en unas jornadas formativas de actualización y reciclaje para entrenadores organizadas por la Federación Galega de Fútbol, dónde se ha pronunciado sobre la planificación del conjunto 'celeste' una vez iniciada la pretemporada, y evidentemente el nombre propio ha sido Borja Iglesias, a la espera de poder aclarar su futuro.

"No me imagino que se pueda llevar a cabo su venta. No tengo constancia de nada de eso. Yo quiero que Borja siga y espero que sea así" confiesa de forma clara Giráldez, que no quiere perder a un delantero de garantías, que esta temporada ha anotado 14 goles y ha repartido dos asistencias en la pasada temporada.

Además, el técnico gallego ha definido al 'panda' como un "jugador muy único y muy especial", reconociendo que "tiene mucho valor conseguir debutar en un Mundial con su edad y con todo lo que representa", orgulloso de uno de sus jugadores e impaciente por asegurarse su continuidad a sus órdenes.

Los movimientos confirmados que el Celta va a llevar a cabo en este mercado de fichajes

A la espera de comprobar si también necesitan buscar un delantero, el entrenador del Celta tiene claro que posiciones hay que reforzar para competir este nuevo curso en La Liga. "Extremo y portero. Esas dos posiciones y la de central, probablemente. Es lo más importante ahora mismo" confiesa Giráldez, que busca en el mercado dos jugadores para estos puestos capaces de cumplir con la idea que él tiene del equipo.

Unos movimientos que se van a hacer, aunque con calma y sin precipitarse. "El mercado acaba de empezar. Con la finalización del Mundial, todavía se agitará muchísimo más" reconoce el líder del banquillo de Balaídos, que anuncia que hay que "estar atentos" a las novedades del club, anunciando de forma discreta más fichajes para las próximas semanas.