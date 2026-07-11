Aidoo se despide del Celta y su afición: "No hubo ni un solo día en el que me sintiera solo"

El defensa ha publicado en sus redes sociales una extensa carta tras su salida del club vigués: "Me siento inmensamente orgulloso de haber podido representar a este club histórico"

Joseph Aidoo, el que fuera futbolista del Celta de Vigo hasta hace algunas semanas, se ha querido despedir de la afición y el club vigués por el que firmó en el verano de 2019. Lo ha ha hecho en una extensa y emotiva carta que el defensa ha publicado en sus redes sociales. "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a vosotros, los aficionados. No hubo ni un solo día en el que me sintiera solo", ha asegurado.

El ghanés ha ahondado en algunas de las cuestiones que ha logrado con el Celta de Vigo y que no sólo tienen que ver con lo deportivo. "Juntos hicimos historia devolviendo al Celta a Europa, pero el mayor trofeo que me llevo es vuestro cariño y los lazos que hemos construido", ha relatado Aidoo.

Aidoo y el orgullo de haber representado a "un club histórico" como el Celta de Vigo

Igualmente Aidoo ha querido repasar el recorrido de su estancia en el Celta de Vigo: "Cuando llegué aquí por primera vez, solo era un futbolista con un sueño. Con el paso de los años, esta ciudad, este estadio y esta camiseta se convirtieron en mucho más que un trabajo para mí: se convirtieron en un hogar para mí y para mi familia. Aquí nació mi hija pequeña y siempre se sentirá orgullosa de ello".

Por todo, Aidoo ha señalado sentirse "inmensamente orgulloso de haber podido representar a este club histórico y de haber defendido su escudo con honor". Ahora cierra este capítulo tras acabar su contrato el pasado 30 de junio.

La carta completa de despedida de Aidoo

La carta completa de despedida de Aidoo es la siguiente:

"Ha llegado el momento de despedirme de uno de los capítulos más bonitos de mi vida.Cuando llegué aquí por primera vez, solo era un futbolista con un sueño. Con el paso de los años, esta ciudad, este estadio y esta camiseta se convirtieron en mucho más que un trabajo para mí: se convirtieron en un hogar para mí y para mi familia. Aquí nació mi hija pequeña y siempre se sentirá orgullosa de ello.

Hemos compartido juntos los momentos más felices y también los más difíciles. Y, durante todo ese camino, vosotros habéis sido el corazón que ha dado vida a este club. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a vosotros, los aficionados. No hubo ni un solo día en el que me sintiera solo. Vuestro apoyo incondicional, vuestros cánticos y vuestra pasión han sido una fuente constante de motivación cada vez que salté al terreno de juego. Juntos hicimos historia devolviendo al Celta a Europa, pero el mayor trofeo que me llevo es vuestro cariño y los lazos que hemos construido.

También quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico, al doctor, a los fisioterapeutas y a todas las personas que trabajan en la sombra y que han sido claves en todos los recuerdos inolvidables que hemos compartido dentro y fuera del campo.Me siento inmensamente orgulloso de haber podido representar a este club histórico y de haber defendido su escudo con honor.Ahora afronto un nuevo reto, pero quiero que sepáis que este club y esta ciudad siempre ocuparán un lugar muy especial en mi corazón. Os seguiré animando desde la distancia.

Siempre mira el lado más brillante de la vida, mantente positivo. Gracias por todo. Con todo mi cariño, Pepiño".