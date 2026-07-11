Marcos Alonso y la intrahistoria de su renovación con el Celta: "Tuve alguna oferta importante, pero priorizo darle continuidad al proyecto"

El madrileño, renovado por dos años, defiende su plena vigencia y recuerda que la temporada pasada fue la que más minutos disputó: "A lo mejor estoy en el mejor momento de mi carrera"

Marcos Alonso, quien hace unos días renovó su contrato con el Celta de Vigo por dos temporadas, se ha referido al hecho de su continuidad en el club vigués y cómo ha vivido estas semanas en las que se tomó un tiempo para reflexionar. "Tuve alguna oferta importante, pero priorizo darle continuidad al proyecto", ha afirmado el madrileño que nuevamente se pone a las órdenes de Claudio Giráldez.

El defensa ha ahondado en el proceso de renovación y el tiempo que se tomó tras acabar el pasado curso, en el que terminaba contrato: "Las dos primeras semanas me tomé un poco de tiempo para descansar, la siguiente semana ya estaba prácticamente hecho y después faltaba la firma, pero por no adelantar el regreso, firmé el día que volvía de las vacaciones", ha asegurado Marcos Alonso.

Marcos Alonso y los mensajes para que siguiera en el Celta de Vigo

El jugador ha incidido en la importancia de lo que el Celta de Vigo está construyendo "Estamos en un proyecto muy bonito y me apetecía seguir aquí, darle continuidad y seguir creciendo como equipo y como club", ha dicho Marcos Alonso para seguir: "También es importante estar cerca de casa y el grupo que hay aquí. Tanto en el club como en el vestuario hay un ambiente muy bueno y hubo bastantes mensajes de compañeros, del staff, con ganas de que me quedara y eso influyó en la decisión. Esa buena relación con la gente y con la ciudad".

Marcos Alonso, que la temporada pasada fue el futbolista de campo más utilizado por Claudio Giráldez, ha defendido su plena vigencia: "Aunque de vez en cuando lea por ahí que si tengo problemas físicos o si estoy pensando en la retirada, la temporada pasada fue la que más minutos jugué de mi carrera. A mí lo que me gusta es competir y el día que no me vea para competir me iré para casa. De momento me encuentro bastante bien. A lo mejor estoy en el mejor momento de mi carrera, pero no estoy haciendo ninguna cosa especial".

Marcos Alonso advierte que la exigencia será más alta que en los dos últimos años

También ha querido poner la mirada en el futuro Marcos Alonso y en la temporada que viene por delante para el Celta de Vigo. "La gente se acostumbra, la exigencia será mayor que los últimos dos años, seguro. Nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo, en seguir creciendo como equipo. Tenemos buena base de estos dos años para saber que con trabajo, con humildad y esfuerzo podemos sacar las cosas adelante. Esperemos que el club y Marco hagan bien su trabajo. Está claro que llevamos dos años en los que salen jugadores importantes, por eso tienen que llegar buenos relevos también", ha explicado.

El jugador ha estado acompañado en el acto de renovación por Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo, que agradeció a Marcos Alonso que apostara por seguir en la entidad celeste. "Marcos es un ganador, siempre quiere ganar. Cuando bajo al vestuario después de los partidos siempre veo en él ese ánimo de querer ganar. Es algo que nos viene muy bien y que necesitamos", ha indicado-