El Celta se suma a la puja por Ayoze Pérez: ya son dos los clubes interesados

El club vigués ya ha sondeado la situación del delantero del Villarreal, aunque su elevado salario y su contrato hasta 2028 hacen la operación muy complicada; el Deportivo de La Coruña también mostró interés recientemente en el internacional español

El mercado de fichajes comienza a dinamitarse en la búsqueda de refuerzos ofensivo de primer nivel por parte de los equipo de LaLiga. En este menester, uno de los nombres que tiene más mercado es el de Ayoze Pérez.

Según informa Radio Galega, el delantero del Villarreal CF figura en la agenda de la dirección deportiva del Celta de Vigo, que ya habría realizado un primer sondeo para conocer las condiciones de una operación que, a día de hoy, es muy complicada para el cuadro celeste, tanto en el apartado económico como por la situación contractual del internacional español.

Marco Garcés sondea la situación del delantero

Según las informaciones publicadas en Galicia, el director deportivo del Celta, Marco Garcés, ya habría contactado con el entorno del futbolista para conocer la viabilidad de una incorporación. Claudio Giráldez considera que la plantilla necesita un perfil diferente para potenciar el ataque, especialmente un jugador capaz de actuar tanto en banda como por dentro y que garantice desborde, experiencia y cifras ofensivas.

Ayoze se enmarca perfectamente en ese retrato. Su polivalencia le permite desempeñarse como extremo, segundo punta o delantero centro, una característica muy valorada por el técnico celeste.

Sin embargo, la operación está condicionada por la delicada situación económica del club gallego. Antes de afrontar un fichaje de este calibre, el Celta necesitaría cerrar varias salidas que liberen masa salarial e incluso permitan generar ingresos para acudir al mercado con mayor margen de maniobra.

Se destaca como objetivo del fútbol gallego

El interés del Celta llega apenas unos días después de que también trascendiera el nombre de Ayoze como posible objetivo del Deportivo de La Coruña.

Como ya informó ESTADIO Deportivo, el conjunto coruñés estudió la posibilidad de incorporar al delantero para liderar su proyecto tras el regreso a Primera División. Sin embargo, la operación ya se presentaba entonces prácticamente inasumible.

El principal obstáculo para cualquier interesado es el contrato que ata al futbolista con el Villarreal hasta junio de 2028 y, sobre todo, un salario situado entre los más elevados de la plantilla amarilla.

Según los datos publicados por Capology, el internacional español percibe alrededor de 3,9 millones de euros brutos por temporada entre sueldo fijo y variables, una cantidad muy alejada de las posibilidades económicas tanto del Deportivo como del propio Celta. Estos factores hacen tan compleja como inviable desde el punto de vista financiero.

El Villarreal no facilitará nunca su salida

Además del aspecto económico, el Celta debe tener en cuenta que Ayoze continúa siendo un futbolista importante para el Villarreal, que disputará la próxima edición de la Champions League y que el club amarillo no tiene ninguna necesidad de desprenderse de uno de sus jugadores más contrastados.

El delantero, que cumplirá 33 años a finales de este mes de julio, viene de completar dos campañas muy diferentes en La Cerámica. En la temporada 2024/2025 firmó el mejor curso de su carrera con 19 goles en LaLiga, conquistando además el Trofeo Zarra como máximo goleador español del campeonato.

La pasada campaña, en cambio, las lesiones limitaron considerablemente su aportación. Aun así, disputó 33 partidos oficiales y cerró el ejercicio con siete goles y cinco asistencias, manteniendo unos registros más que interesantes.

A ello se suma que el futbolista también está despertando interés fuera de España, circunstancia que incrementa todavía más la dificultad de una posible negociación.

El mercado marcará el desenlace

En Balaídos son conscientes de que el mercado apenas acaba de comenzar y que muchas operaciones dependerán de cómo evolucionen las próximas semanas. El Celta mantiene abierta la opción de Ayoze, aunque no es la única alternativa que maneja la dirección deportiva.

Entre los nombres que también han aparecido figura el posible regreso de Alfon González, actualmente en el Sevilla, un futbolista del agrado de Claudio Giráldez cuyo regreso también ha sido relacionado con el conjunto vigués.

Por el momento, el interés por Ayoze no pasa de un primer tanteo. El Villarreal mantiene al internacional español como jugador de su plantilla, el atacante sigue cómodo en un equipo que disputará la Champions League y las exigencias económicas convierten cualquier negociación en una operación de máxima dificultad.

Aun así, el Celta ya ha movido ficha y seguirá atento a la evolución del mercado por si aparece una oportunidad que, hace apenas unos días, también soñaba con aprovechar el Deportivo.