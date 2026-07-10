Miguel Ángel Tena, hombre del año en su pueblo por su trayectoria profesional

El director deportivo del Villarreal será galardonado en una gala que se celebrará el próximo 26 de septiembre por la alcaldesa de su localidad natal, María Tormo; Almazora distingue así a uno de sus vecinos más ilustres por una vida profesional siempre vinculada al deporte y, especialmente, al club groguet

Miguel Ángel Tena suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria estrechamente ligada al Villarreal CF y al fútbol profesional. El director de fútbol profesional de la entidad amarilla ha sido distinguido con el premio 'Almassorí de l’Any' ('Almasorino del Año'), un galardón que concede desde 2006 la editorial PARLEM para reconocer la labor y la trayectoria de personas o entidades vinculadas a Almazora, el pueblo de Castellón del que es oriundo.

El jurado, integrado por representantes de distintos ámbitos sociales, culturales y profesionales, ha decidido que el ejecutivo castellonense sea el protagonista de la vigésima edición de un premio considerado como el reconocimiento más importante que puede recibir una persona o colectivo de la localidad.

La entrega tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en Victoria Eventos, en una gala en la que la alcaldesa de la localidad, María Tormo, y el director de la editorial PARLEM, Javier Navarro, serán los encargados de hacer entrega del galardón.

Con este reconocimiento, Almazora pone en valor la trayectoria de uno de sus vecinos más ilustres, cuya carrera ha estado siempre vinculada al deporte y, especialmente, al Villarreal CF.

De la cantera amarilla a la dirección deportiva

Miguel Ángel Tena es uno de los grandes representantes de la cantera del Villarreal. Formado en las categorías inferiores del club, llegó al filial y logró debutar con el primer equipo en la temporada 2003/2004, disputando encuentros oficiales tanto en LaLiga como en la Copa del Rey y la Copa de la UEFA.

Tras su paso por el 'Submarino' desarrolló una dilatada carrera como defensa central en equipos como Racing de Ferrol, Levante, Poli Ejido, Elche, Córdoba, Lugo o Cádiz, convirtiéndose en un futbolista experimentado del fútbol español. Su trayectoria como jugador concluyó en 2015, precisamente en el Racing de Ferrol, club en el que comenzó poco después su andadura como entrenador.

Aquella inquietud por los banquillos le llevó posteriormente de regreso a Vila-real, donde inició una nueva etapa dentro de la estructura amarilla.

Un crecimiento constante dentro del Villarreal

El Villarreal volvió a abrirle las puertas para incorporarse a su cantera. Primero dirigió al Juvenil A, con el que firmó una brillante etapa en la temporada 2018/2019 al conseguir un doblete histórico: el campeonato del Grupo VII de División de Honor y su primera Copa del Rey Juvenil tras derrotar al Atlético de Madrid en la final, confirmando su capacidad para trabajar con el talento joven.

Posteriormente asumió las riendas del Villarreal C, antes de recibir en febrero de 2021 la confianza del club para convertirse en director de fútbol, un cargo desde el que ha coordinado tanto el primer equipo como la estructura deportiva de la entidad.

Su crecimiento dentro del Villarreal ha sido constante, hasta convertirse en una de las figuras con mayor peso en la planificación deportiva del club y en uno de los hombres de máxima confianza de la familia Roig.

También dio un paso al frente en momentos complicados

Más allá de su trabajo en los despachos, Miguel Ángel Tena también ha demostrado su compromiso con el Villarreal en situaciones delicadas.

Durante la temporada 2023/2024 asumió de manera interina la dirección del primer equipo tras la destitución de Pacheta, ejerciendo como entrenador provisional mientras el club encontraba un relevo definitivo para el banquillo. No fue la única ocasión en la que dio un paso adelante para ayudar a la entidad cuando las circunstancias lo requirieron.

Ese compromiso, unido a su conocimiento de la casa, le ha convertido en una de las figuras más respetadas dentro del organigrama amarillo.

Un reconocimiento a toda una trayectoria

El premio ‘Almassorí de l’Any’ reconoce cada año la aportación profesional, social o cultural de personas y entidades de la localidad. En sus 20 ediciones han sido distinguidos representantes de ámbitos muy diversos, desde profesionales de la medicina o la educación hasta colectivos culturales, musicales y solidarios.

En esta ocasión, el jurado ha querido reconocer la trayectoria de Miguel Ángel Tena, una figura que ha construido prácticamente toda su carrera alrededor del fútbol y que representa como pocos el vínculo entre Almazora y el Villarreal CF.

Con solo 44 años, el almasorino continúa desempeñando un papel fundamental en el crecimiento deportivo del 'Submarino', donde pasó de vestir la camiseta amarilla sobre el césped a formar futbolistas desde los banquillos y, finalmente, a dirigir la parcela deportiva de una de las entidades más consolidadas del fútbol español. Un recorrido que ahora recibe el reconocimiento de su pueblo con un galardón que premia toda una vida ligada al deporte.