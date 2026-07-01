El Deportivo tienta a Ayoze Pérez, pero el Villarreal parte con demasiada ventaja

El club gallego busca una nueva estrella y quiere hacer una apuesta fuerte por el delantero canario, pero será complicado que pueda igualar las condiciones económicas y deportivas que el jugador tiene en La Cerámica

Ayoze Pérez está en la agenda del Deportivo de La Coruña, aunque será difícil que le convenzan para marcharse.Imago

El nombre de Ayoze Pérez ha irrumpido en el mercado de fichajes del Villarreal CF. En las últimas horas, diferentes informaciones sitúan al delantero canario en la órbita del RC Deportivo de La Coruña, que busca dar un golpe de efecto en su regreso a Primera División.

Según informa Ángel García, responsable de 'Cazurreando', el Dépor estudia hacer una apuesta fuerte por el delantero tinerfeño. Sobre el papel, el interés existe y el perfil encaja perfectamente en el proyecto de Antonio Hidalgo. Sin embargo, convertir ese interés en un fichaje parece, a día de hoy, una operación de enorme dificultad.

El principal motivo es evidente. Ayoze tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2028 y continúa siendo uno de los futbolistas mejor remunerados de la plantilla amarilla. Además, salvo un cambio radical en los planes de Íñigo Pérez durante la pretemporada, el club castellonense no tiene necesidad alguna de facilitar su salida.

Un salario difícil de igualar

Más allá del aspecto deportivo, la operación encuentra un obstáculo prácticamente insalvable en el plano económico. Según los datos de Capology, Ayoze percibe alrededor de 3,9 millones de euros brutos por temporada entre salario fijo y variables, una cifra muy alejada de la realidad económica del Deportivo.

De hecho, el futbolista mejor pagado de la plantilla coruñesa es Yeremay Hernández, cuya renovación tras el ascenso elevó sus emolumentos hasta rondar los 2,5 millones de euros brutos anuales. Incluso haciendo un esfuerzo importante, el Deportivo tendría muy complicado acercarse a las condiciones económicas que actualmente disfruta el internacional español en La Cerámica.

Si el club gallego decide dar el paso, todo apunta a que deberá apelar a otros argumentos muy distintos al dinero.

Un interés que habrá que seguir

Por el momento no existe constancia de negociaciones formales entre ambas entidades, aunque el interés deslizado desde Galicia confirma que el Deportivo quiere construir una plantilla de garantías para afrontar su vuelta a la máxima categoría.

Ayoze reúne experiencia, liderazgo y gol. Es un futbolista contrastado, campeón de Europa con la selección española y ganador del Trofeo Zarra hace apenas dos temporadas, un perfil que elevaría considerablemente el nivel ofensivo del conjunto coruñés.

Ahora bien, entre el deseo y la realidad existe una distancia importante. El Deportivo puede tantear al delantero y presentarle un proyecto donde tendría mucho más protagonismo, pero convencerle para abandonar el Villarreal supondría renunciar a mejores condiciones económicas y también a un escaparate deportivo más atractivo. A día de hoy, la operación parece más un sueño de mercado que una posibilidad real.

Más protagonismo como principal baza

Ahí es donde aparece la principal carta del Deportivo. La llegada de Iñigo Pérez al banquillo del Villarreal abre una nueva etapa en la que todos los futbolistas parten prácticamente de cero.

Aun así, Ayoze viene de una temporada en la que alternó titularidades con suplencias, condicionado también por algunos problemas físicos, disputando 33 encuentros oficiales y participando directamente en 12 goles, con siete tantos y cinco asistencias.

En Riazor, en cambio, el panorama sería completamente distinto. Antonio Hidalgo busca un delantero de referencia para liderar el ataque deportivista en Primera División y Ayoze tendría garantizado un papel protagonista desde el primer día, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del proyecto.

Ese mayor peso dentro del equipo podría ser el principal argumento de seducción del conjunto gallego.

El Villarreal tampoco pierde atractivo

Sin embargo, el Villarreal sigue ofreciendo unas condiciones difíciles de mejorar. Además de un contrato largo y unas realidades salariales superiores, el conjunto amarillo continúa aspirando a objetivos mucho más ambiciosos desde el punto de vista deportivo.

La posibilidad de competir en Champions League, el objetivo de repetir en puestos europeos e incluso luchar por títulos nacionales y mantenerse en la élite convierte al Villarreal en un destino mucho más competitivo que un Deportivo cuyo primer objetivo pasa por consolidarse tras su regreso a Primera.

A ello se suma que Ayoze ya conoce perfectamente el club, el vestuario y la ciudad, factores que también pesan a la hora de valorar un posible cambio de aires.