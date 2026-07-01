Mikautadze, ante el reto de la élite amarilla: lo que necesita para entrar en la historia

El delantero georgiano tiene un objetivo muy importante por delante para entrar en un selecto club amarillo en el que solo hay leyendas: Diego Forlán, Giuseppe Rossi, Cédric Bakambu, Víctor Fernández y Gerard Moreno

Georges Mikautadze afronta la temporada 2026/2027 con un desafío que va mucho más allá de los goles. El delantero georgiano, convertido en una de las grandes apuestas del Villarreal CF tras su llegada por 30 millones de euros, tiene ahora ante sí el reto más exigente de su carrera: confirmar su consolidación como uno de los grandes delanteros de la historia del 'Submarino' amarillo.

Para ello, tiene el reto de hacer más de diez goles por segundo año consecutivo.

Un club donde repetir es historia

Entrar en este selecto club no es casualidad. La exigencia es máxima. A lo largo de la historia del Villarreal, solo un grupo muy reducido de delanteros ha sido capaz de encadenar dos temporadas seguidas superando la barrera de la decena de goles y manteniendo un impacto decisivo en el equipo.

En esa lista selecta aparecen nombres que forman parte de la identidad del club: Diego Forlán, Giuseppe Rossi, Cédric Bakambu, Víctor Fernández y Gerard Moreno. Cinco referencias absolutas del ataque amarillo que marcaron una época y elevaron el listón hasta un nivel que muy pocos han vuelto a tocar.

El primero en iniciar estos registros fue Víctor Fernández, que en las temporada 2000/2001 y 2001/2002 fue capaz de marcar hasta 14 goles en cada una de ellas. Máxima regularidad con la entrada del cambio de siglo.

El siguiente en seguir ese camino fue Diego Forlán, con su impacto inmediato desde la 2004/2005. El uruguayo marcó marcó 25 goles en su primera temporada, alcanzó la decena en su segundo año y marcó 18 goles en la temporada 2006/2007. Su crecimiento y aportación anotadora lo llevaron a ser el líder ofensivo durante un trienio.

La larga etapa de Giuseppe Rossi también fue símbolo de continuidad goleadora. El italiano alcanzó estos registros en las temporadas 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011, superando los diez goles en todas ellas.

Después llegó la explosión de Bakambu. El delantero congoleño fue capaz de marcar más de diez goles en dos temporadas seguidas, logrando 12 tantos en la campaña 2015/2016 y 11 en la campaña 2016/2017.

Por último, y más recientemente, el dominio de Gerard Moreno, capaz de firmar temporadas de 18 y 23 goles que lo situaron como el gran referente moderno del club.

Mikautadze, de la adaptación al impacto

La primera temporada de Mikautadze en el Villarreal ha servido como carta de presentación. Un curso de crecimiento progresivo en el que el georgiano fue de menos a más hasta cerrar el año como máximo goleador del equipo en Liga con 13 tantos, además de sumar otro gol en Champions y otro en Copa del Rey.

Su arranque fue irregular, condicionado por la adaptación al sistema y al ritmo de la élite española. Sin embargo, su talento apareció en momentos puntuales que explican la inversión del club: regates cortos, capacidad de giro, definición con ambas piernas y una frialdad dentro del área que ya le ha permitido firmar goles importantes.

Especialmente llamativa ha sido su versatilidad. No es un nueve estático. Mikautadze baja a recibir, conecta líneas y ha terminado el curso como uno de los delanteros con más asistencias del equipo, demostrando que su influencia va más allá del área.

El siguiente paso: consistencia total

El gran reto ahora no es el destello, sino la continuidad. El Villarreal de Iñigo Pérez quiere un equipo más vertical, con mayor presión y ritmo alto en campo rival. Un contexto que, en teoría, debería favorecer a un delantero como Mikautadze, siempre que consiga una mayor participación en el juego y evite desconectarse en tramos largos de los partidos.

Ese es precisamente el punto a mejorar: su regularidad. En varios encuentros ha demostrado ser decisivo en acciones aisladas, pero aún necesita aparecer con más frecuencia en el desarrollo del juego.

La historia en juego

Si Mikautadze consigue superar la barrera de los diez goles por segunda temporada consecutiva y consolidarse como referencia ofensiva, entrará en un grupo histórico del Villarreal CF donde solo habitan leyendas del gol.

El club ya ha hecho su apuesta. Ahora el delantero debe responder a la altura del precio, del contexto y de la historia.