El Villarreal anuncia la salida de cinco de sus canteranos

Concluyen su etapa como futbolistas del club amarillo los futbolistas Isma Sierra, Etienne Eto’o, Iván Rodríguez, Sebas Salazar y Adrián Ruiz, todos ellos del filial

Etienne Eto’o es uno de los jugadores que abandona la disciplina grogueta. Imago

El filial amarillo sigue perfilando la plantilla de su filial para la temporada 2026/2027 y este martes ha oficializado cinco salidas de una tacada. Con el inicio del nuevo curso, Isma Sierra, Etienne Eto'o, Iván Rodríguez, Sebas Salazar y Adrián Ruiz dejan de pertenecer al Villarreal B, cerrando así diferentes etapas en la entidad amarilla.

El club quiso despedirse de todos ellos mediante un comunicado en el que agradece "su profesionalidad, entrega y compromiso" durante su estancia en Miralcamp, además de desearles la mayor de las suertes en sus próximos retos deportivos.

Isma Sierra, un central que llegó para crecer

La salida de Isma Sierra sorprende por el rendimiento que ofreció durante la pasada campaña. El central oscense aterrizó cedido desde el Estoril portugués después de pasar también por Osasuna Promesas y se convirtió rápidamente en una de las referencias defensivas del equipo.

Con 23 años, el zaguero confirmó las condiciones que ya había mostrado en etapas anteriores. Su imponente físico, con 1,93 metros de altura, su dominio del juego aéreo y su capacidad para imponerse en los duelos individuales le permitieron completar una temporada muy sólida en Primera Federación.

Durante buena parte del curso incluso se especuló con que el Villarreal pudiera ejecutar la opción para mantenerlo en propiedad, especialmente por la proyección que todavía conserva. Sin embargo, finalmente ambas partes han decidido separar sus caminos.

Etienne Eto'o regresa al Rayo Vallecano

Otro de los nombres propios es el de Etienne Eto'o, que regresará al Rayo Vallecano tras finalizar su cesión. El delantero camerunés llegó durante el mercado invernal después de una primera mitad de temporada con escaso protagonismo en el Mirandés y terminó convirtiéndose en un recurso importante para el filial amarillo.

Disputó 15 encuentros oficiales y firmó dos goles, uno de ellos especialmente decisivo al darle el triunfo al Villarreal B frente al Marbella en un momento clave de la temporada.

Su paso por Miralcamp le ha permitido volver a tener continuidad y minutos tras un curso complicado.

Iván Rodríguez completa su cesión

También concluye la etapa de Iván Rodríguez, lateral izquierdo que llegó cedido por el FC Andorra. El joven defensor, formado en el conjunto del Principado, aterrizó en Villarreal después de haber debutado con el primer equipo andorrano y participar activamente en el ascenso a Segunda División.

Con un perfil claramente ofensivo, destacó por su capacidad para incorporarse al ataque y ofrecer profundidad por el carril izquierdo. Sin embargo, el Villarreal no continuará con el futbolista una vez finalizado el préstamo, pese a que el acuerdo contemplaba una opción de compra.

Sebas Salazar, un proyecto de mucho futuro

Entre las salidas también aparece Sebas Salazar, uno de los futbolistas con mayor proyección de todos los que llegaron el pasado invierno.

El extremo, nacido en 2008, aterrizó cedido desde el Getafe tras haber sido uno de los jugadores más destacados del Juvenil azulón y después de debutar incluso con el filial madrileño siendo todavía juvenil.

Internacional español Sub-17, destaca por su velocidad, capacidad para desbordar y facilidad para jugar por cualquiera de las bandas. En Villarreal continuó con su proceso de formación, aunque finalmente tampoco seguirá vinculado al club castellonense.

Con apenas 18 años, sigue siendo uno de los extremos jóvenes con mayor margen de crecimiento del panorama nacional.

Adrián Ruiz también se despide

El comunicado del Villarreal también incluye a Adrián Ruiz, que pone fin a su etapa como futbolista del filial amarillo una vez que ha concluido su contrato este 30 de junio de 2026.

Su protagonismo esta última temporada fue mucho más discreto que el de otros compañeros.

Renovación constante en Miralcamp

Estas cinco salidas confirman el continuo proceso de renovación que vive cada verano el Villarreal B. El filial amarillo vuelve a afrontar una profunda remodelación de plantilla, una dinámica habitual en un equipo cuya principal misión sigue siendo formar futbolistas para el primer equipo y servir de escaparate para jóvenes talentos.

En los últimos mercados han sido numerosos los movimientos tanto de entrada como de salida, reflejando la constante evolución de un filial que continúa siendo una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo del Villarreal. Ahora, con la pretemporada a punto de comenzar, el club seguirá dando forma a un nuevo Mini Submarino que volverá a combinar juventud, talento y ambición.