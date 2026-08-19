El superordenador de LaLiga predice al campeón, Europa y las sorpresas de Primera

El superordenador de Opta ha lanzado sus predicciones para LaLiga EA Sports y tiene como favorito al título al Barcelona, seguido de Real Madrid y Atlético de Madrid. El Villarreal cerraría los puestos de Champions League (siempre y cuando la quinta posición no se convierta en válida). Sorprende lo arriba que quedarían el Rayo Vallecano y el Valencia

LaLiga EA Sports arrancó el pasado fin de semana a medio gas ya que solo se disputaron cinco encuentros de los 10 habituales por jornada. La primera jornada de LaLiga EA Sports se jugará repartida en varios días como consecuencia del Mundial. Con el comienzo de la competición oficial, el superordenador de Opta ha lanzado su habitual predicción de cara a conocer qué equipo terminará como campeón, quién jugará la Champions League y los puestos restantes que dan opción a disputar competición europea. Estas predicciones del superordenador de Opta se llevan a cabo tras llevar a cabo 10.000 simulaciones también predicen qué equipos terminarán siendo las sorpresas de Primera división.

La predicción del campeón del superordenador de Opta

El superordenador de Opta ha lanzado una predicción que no debería sorprender demasiado a los aficionados de LaLiga EA Sports ya que le ha dado el mayor número de posibilidades al Barcelona de Hansi Flick de ser campeón de Liga. El Barcelona se está reforzando a conciencia para revalidad el título conseguido la pasada temporada y ya ha incorporado a nombres como Gordon, Adeyemi, Joao Cancelo o el último en llegar, Rodri Hernández. El superordenador de Opta le da un 45,6 por ciento de posibilidades a los blaugranas de ser campeones.

El Real Madrid será el principal rival del Barcelona en la lucha por el título de LaLiga según el superordenador de Opta y es que el sistema le da un 31 por ciento de posibilidades a los de José Mourinho. Con fichajes como el de Marc Cucurella, Carlos Espí, Diomande y también los ya conocidos Mbappé o Vinicius, el Real Madrid tratará de volver a ganar LaLiga después de dos años de dominio blaugrana.

Más atrás de Barcelona y Real Madrid queda el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Los colchoneros, que también se han reforzado y que están pendientes de saber qué pasará con Julián Álvarez, una de sus principales estrellas, solo cuentan con un 8,6 por ciento de posibilidades de ser campeones de Liga según el superordenador de Opta.

La Champions League según el superordenador de LaLiga

Los equipos que ocuparán puestos de Champions League y las posibilidades que les da el supeordenador de Opta están muy claras en las dos primeras posiciones. En primer lugar al Barcelona de Hansi Flick le otorga un 88 por ciento de posibilidades de terminar entre los cuatro primeros. Le sigue el Real Madrid con 81,1.

Ciertamente sería extraño que ni Real Madrid ni Barcelona terminasen en puestos de Champions League. En tercer lugar y estando dentro de la Champions League, según el superordenador, estaría el Atlético de Madrid con un 48,6. Un poco más atrás estarían el Villarreal de Íñigo Pérez con 29,5 por ciento y el Real Betis con 23 por ciento.

Según esta predicción, el Villarreal sería el último equipo con plaza de Champions League aunque podría darse la misma circunstancia que en la 2025/26 cuando el rendimiento de los equipos españoles en Europa le otorgó una plaza extra a LaLiga, puesto que ocupó el Real Betis para disputar la Champions League.

Las sorpresas de LaLiga según el superordenador

En el apartado de sorpresas tras las predicciones publicadas por el superordenador de Opta, estarían el Valencia de Corberán y el Rayo Vallecano de Beñat San José. Los de Mestalla parece que han terminado de adaptarse a los métodos de Corberán y esta podría ser la temporada de su confirmación con un 25 por ciento de posibilidades de acabar entre los cinco primeros según Opta.

En el caso del Rayo Vallecano, según el superordenador, los problemas con Vallecas no le afectarían demasiado ya que le otorga un 24,1 por ciento de posibilidades de terminar en el top 5. Recordemos que el Rayo Vallecano, de la mano de Iñigo Pérez, alcanzó la final de la Conference League el pasado curso.