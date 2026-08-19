El Levante acuerda con el Liverpool la cesión de Ifeanyi Ndukwe

El central austriaco de 18 años llegará sin opción de compra, con el club granota asumiendo su salario, después de no obtener el permiso laboral británico

El Levante y el Liverpool han alcanzado un acuerdo verbal para la cesión de Ifanyi Ndukwe. El conjunto granota asumirá el salario del defensa durante un préstamo directo, sin opción de compra.

Según ha adelantado Nacho Sanchis, el futbolista espera que ambos clubes completen los trámites formales antes de desplazarse a Valencia. El central de 18 años llegará a Orriols para reforzar la plantilla de Luís Castro y continuar su desarrollo en LaLiga.

Levante y Liverpool dejan pendiente la documentación de Ifeanyi Ndukwe

La operación está encarrilada, pero todavía no se ha lanzado un comunicado oficial. Levante y Liverpool han pactado verbalmente las condiciones principales y trabajan ahora en el intercambio de documentos necesario para formalizar la salida del joven defensa.

El acuerdo contempla una cesión por una temporada sin opción de compra. El Levante se hará cargo de la ficha del jugador, mientras que el Liverpool mantendrá el control sobre su futuro después de invertir alrededor de tres millones de euros en su incorporación desde el FK Austria Viena.

Ndukwe ha dado el visto bueno al destino y permanece a la espera de recibir autorización para completar los siguientes pasos. Una vez cerrada la documentación entre los clubes, tendrá que viajar a Valencia, someterse al reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

La dirección deportiva granota llevaba varios días tratando de convencer al Liverpool y al entorno del central. La posibilidad de competir en LaLiga, junto al protagonismo que puede ofrecerle Luís Castro, terminó inclinando una carrera en la que aparecieron diferentes equipos europeos.

La Premier League cierra la puerta y LaLiga abre una vía para Ndukwe

La salida de Ndukwe no responde a una falta de confianza deportiva. El Liverpool había diseñado inicialmente un periodo de adaptación en Inglaterra, pero el central no ha conseguido los puntos necesarios para obtener el permiso de trabajo requerido tras el Brexit.

La normativa británica valora aspectos como las internacionalidades, los minutos disputados en competiciones profesionales, la categoría de la liga de procedencia y la participación continental. La corta trayectoria de Ndukwe en el fútbol sénior le ha impedido alcanzar la puntuación exigida.

El Liverpool se ha visto obligado a modificar su planificación y buscar una cesión inmediata. La prioridad era encontrar un equipo de una de las grandes ligas europeas en el que el defensa pudiera competir con regularidad y acumular experiencia al máximo nivel.

Su paso por el Levante puede ayudarle a mejorar su situación administrativa. Los minutos en LaLiga aumentarían sus opciones de cumplir los requisitos necesarios para jugar posteriormente en la Premier League, aunque cualquier regreso anticipado dependerá de las condiciones definitivas de la cesión y de la evolución del futbolista.

Austria de Viena, Liverpool y el Mundial Sub-17 impulsaron a Ifeanyi Ndukwe

Nacido en Viena el 3 de marzo de 2008, Ndukwe comenzó su formación en el WAF Brigittenau antes de ingresar en la cantera del FK Austria Viena en 2016. Su progresión física y táctica lo convirtió rápidamente en uno de los centrales más destacados de su generación.

Con 1,98 metros de altura, sobresale por su dominio del juego aéreo, la contundencia en los duelos y la capacidad para defender grandes espacios. También posee una salida de balón limpia y experiencia actuando en el centro de una defensa de tres jugadores.

Después de capitanear al FK Austria Viena en categorías inferiores, se consolidó en el filial y participó en el ascenso a la Segunda división austriaca. Durante la temporada 2025/26 también entró en nueve convocatorias del primer equipo, aunque no llegó a asentarse en la Bundesliga austriaca.

Su escaparate definitivo fue el Mundial Sub-17 de Qatar de 2025. Ndukwe participó en casi todos los encuentros de Austria, una de las grandes revelaciones del campeonato, y alcanzó la final antes de caer frente a Portugal.

El rendimiento del central despertó el interés de varios clubes, entre ellos el Inter de Milán y diferentes equipos de la Bundesliga. El Liverpool terminó imponiéndose y anunció en enero un principio de acuerdo con el FK Austria Viena para incorporarlo cuando alcanzara la mayoría de edad.

Virgil van Dijk y Andoni Iraola confirmaron el potencial de Ndukwe

El central se incorporó durante el verano a la pretemporada del Liverpool dirigida por Andoni Iraola. Lejos de acusar el salto de nivel, dejó una impresión positiva en los amistosos contra Sunderland, Wrexham, Leeds United y Mónaco.

Ndukwe disputó los 90 minutos frente al Wrexham y contribuyó a mantener la portería a cero pese a enfrentarse a un rival con mayor experiencia profesional. Su físico le permitió responder a un partido exigente y adaptarse a diferentes compañeros en el centro de la defensa.

La actuación más destacada llegó contra el Mónaco. El joven austriaco compartió zaga durante parte del encuentro con Virgil van Dijk y ganó todos los duelos que disputó sobre el césped. Su seguridad al lado del capitán neerlandés reforzó la valoración que ya existía dentro del Liverpool.

Andoni Iraola pudo comprobar su capacidad para jugar con la defensa adelantada, una característica especialmente importante en equipos que presionan lejos de su portería. Su velocidad en carrera, pese a sus dimensiones, le permite corregir espacios y no limitarse a defender cerca del área.

Luís Castro y Héctor Rodas completan la defensa del Levante con Ndukwe

La llegada de Ndukwe responde a una necesidad concreta de Luís Castro. La defensa granota ha sufrido una profunda transformación durante el verano después de las salidas de Unai Elgezabal y varios futbolistas que habían jugado cedidos, como Alan Matturro y Matías Moreno.

El Levante había incorporado a Aïssa Mandi para añadir experiencia, pero todavía necesitaba otro central que elevara la competencia con Adrián de la Fuente ‘Dela’ y Jorge Cabello. Ndukwe aporta altura, juventud y un perfil diferente a los defensas que ya integran la plantilla.

Héctor Rodas conocía de primera mano al jugador. El director deportivo presenció el Mundial Sub-17 de Qatar y siguió a varios de los talentos que destacaron en el torneo. En aquel momento, el potencial económico de esas operaciones las alejaba de las posibilidades del Levante.

El problema administrativo sufrido por el Liverpool ha abierto una oportunidad inesperada. Orriols pasa ahora de observar a uno de los centrales más prometedores del fútbol austriaco a convertirse en el escenario elegido para acelerar su desarrollo.