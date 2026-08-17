El Levante vende a Kervin Arriaga y encuentra cinco millones para desbloquear sus fichajes

El traspaso del centrocampista al AEK Atenas libera margen salarial después de que Luís Castro afrontara el estreno en LaLiga sin Hugo Sotelo, Dani Requena, Thiago Fernández ni Musuayi

El Levante UD ha cerrado el traspaso de Kervin Arriaga al AEK de Atenas por una cantidad cercana a los cinco millones de euros. La operación, confirmada este lunes, permite al conjunto granota multiplicar la inversión realizada hace un año y ganar margen para resolver sus problemas de inscripción.

El hondureño abandonó la concentración antes de la derrota frente al Espanyol y viajó directamente a Grecia para completar su fichaje. Su salida deja una baja importante en la medular de Luís Castro, pero también puede abrir la puerta a cuatro incorporaciones que no estuvieron disponibles en la primera jornada de LaLiga EA SPORTS.

El AEK Atenas multiplica por diez la inversión del Levante en Kervin Arriaga

El Levante hizo oficial el acuerdo con el AEK después de que Arriaga superase el reconocimiento médico y cerrase su contrato hasta 2030. Ninguna de las dos entidades detalló las cantidades, aunque la operación dejará cerca de cinco millones en las cuentas del club granota.

El negocio resulta especialmente favorable porque el Levante había pagado alrededor de 500.000 euros al Partizán de Belgrado por el centrocampista. En apenas una temporada, la entidad consigue multiplicar por diez aquella inversión y obtener una de las plusvalías más importantes de su mercado reciente.

Arriaga llegó a Orriols después de destacar durante una cesión en el Real Zaragoza. Con la camiseta granota disputó 28 encuentros oficiales y marcó tres goles. Su potencia física, los 1,91 metros de altura y la posibilidad de actuar como pivote o central lo convirtieron en una pieza útil durante la reacción que permitió al equipo conservar su plaza en Primera.

Su marcha comenzó a hacerse evidente antes del estreno frente al Espanyol. El hondureño había viajado inicialmente con sus compañeros a Barcelona, pero abandonó la concentración y regresó a Valencia para ultimar la operación. Desde allí voló a Atenas sin participar en la derrota por 3-0 del RCDE Stadium.

Hugo Sotelo, Dani Requena, Thiago Fernández y Musuayi esperan su inscripción

La venta no responde únicamente al atractivo económico de la propuesta griega. El Levante necesita generar espacio en su límite salarial después de comenzar la temporada con varios fichajes fuera de la competición. Hugo Sotelo, Dani Requena, Thiago Fernández y Yanis Musuayi tuvieron que quedarse en Valencia al no estar registrados.

Mathew Ryan, Aïssa Mandi, Manu Sánchez y Enzo Bardeli sí pudieron ser inscritos antes del partido. En los casos de Bardeli y Manu Sánchez, el club necesitó recurrir al aval de un consejero para completar a tiempo el procedimiento. Tay Abed también quedó fuera de una convocatoria muy condicionada por las restricciones económicas.

Los cinco millones de Arriaga, unidos a los ingresos generados por la salida de Carlos Espí, ofrecen el oxígeno necesario para intentar registrar a los futbolistas pendientes. Eso no significa que las cuatro altas estén resueltas automáticamente: el Levante deberá presentar la documentación y esperar la validación de LaLiga antes de que Luís Castro pueda utilizarlos.

Luís Castro pierde a Arriaga tras el duro golpe del Espanyol

El entrenador portugués ya había anticipado el desenlace en la rueda de prensa posterior al partido. “Si la operación se cierra, bien; si no, continuará trabajando con normalidad. Es una posibilidad que salga”, explicó sobre la ausencia de Arriaga. Menos de 24 horas después, esa posibilidad se transformó en un traspaso definitivo.

Castro evitó utilizar las inscripciones como excusa por la goleada. “El partido no tiene discusión, han sido mejores y han merecido ganar. El responsable número uno soy yo porque el equipo no ha estado a la altura del adversario”, reconoció. También fue contundente al hablar de Bardeli: “Si hubiera estado inscrito desde la mañana, tampoco habría jugado de titular”.

El Levante no realizó un solo disparo a puerta en Cornellà y mostró dificultades para igualar la intensidad del Espanyol. La marcha de Arriaga elimina a uno de sus jugadores más poderosos en los duelos y en el juego aéreo, aunque la plantilla incorpora perfiles diferentes para reconstruir la medular. Hugo Sotelo puede asumir la salida de balón, mientras Bardeli y Dani Requena ofrecen mayor creatividad.

Marc Santos responde a la crisis del Levante con un récord de precocidad

Dentro de una tarde marcada por la derrota y las ausencias, Marc Santos ofreció la única noticia positiva. El lateral de Massanassa entró en el minuto 64 y se convirtió, con 15 años y 280 días, en el debutante más joven de la historia del Levante.

El canterano es además el tercer jugador más precoz que disputa un partido de LaLiga. Solo Luka Romero, con 15 años y 219 días, y Sansón, con 15 años y 255, se estrenaron antes. Santos también debutó diez días más joven que Lamine Yamal, cuya primera aparición con el Barcelona se produjo con 15 años y 290 días.

Luís Castro dejó claro que su participación no respondió únicamente a una emergencia: “Marc es un jugador más que completa la plantilla y, cuando esté bien, va a entrar. Si está muy bien, puede ser titular. No me importa la edad que tengan”. Un mensaje que convierte al lateral en una alternativa real para el primer equipo.

El Levante pierde músculo y versatilidad con Arriaga, pero obtiene el margen financiero que necesitaba para terminar de construir su plantilla. El siguiente partido dirá si los cinco millones permiten inscribir a los refuerzos pendientes. El negocio ya está cerrado; ahora falta comprobar cuánto mejora realmente al equipo.