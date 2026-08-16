Luís Castro, contundente tras el flojo estreno del Levante: "No hemos estado a la altura"

El conjunto granota ha sufrido una contundente derrota contra el Espanyol en la primera jornada de La Liga, por la que su entrenador, Luís Castro hace autocrítica

El Levante ha tenido un amargo estreno en una nueva temporada de La Liga EA Sports. El conjunto granota ha sufrido una contundente derrota contra el Espanyol en Cornellá, después de finalizar el partido con un 3-0 en contra y un juego muy gris. El Levante ha estado completamente anulado en ataque, por lo que Luís Castro, su entrenador ha hecho autocrítica por este flojo inicio.

Luís Castro se considera "responsable número uno" del triste juego del Levante

El entrenador del conjunto azulgrana ha reconocido en rueda de prensa tras el partido que su equipo "no ha estado a la altura mentalmente" y se culpa como el "responsable número uno" de este resultado. Por ello, el portugués ha hecho autocrítica tras un juego muy gris de su plantilla, que sólo tuvo oportunidades durante la primera media hora de partido.

Por ello, Castro reconoce que hay que "trabajar y cambiar algunas cosas", sin echar balones fuera sobre un partido en el que no han mostrado ni la intensidad ni el juego que querían. "El partido no tiene discusión, ellos han merecido ganar. Lo han querido más que nosotros" señaló el técnico del conjunto azulgrana, alabando el gran juego que sí ha mostrado el Espanyol, con mucha ambición desde el pitido inicial.

Luís Castro no necesita más refuerzos en el mercado de fichajes

Con el mercado de fichajes todavía abierto y la plantilla sin terminar de planificar, Castro no apunta a un problema con sus jugadores disponibles, más bien al juego que deben mejorar. "Soy partidario de trabajar con lo que tengo y ser capaz de ser mejor. Pienso que vamos a crecer con el tiempo, nos dará más tranquilidad y consistencia", explicó.

Luís Castro analiza el debut de Marc Santos a los 15 años

Lo más destacado del Levante en este primer partido de la temporada ha sido el debut del joven Marc Santos, estrenándose en la máxima categoría del fútbol español con solo 15 años y convirtiéndose en el debutante más joven de su historia. "Es un jugador más. Se está entrenando bien, ha jugado los partidos en pretemporada, está ganando espacio. Cuando esté bien va a entrar y cuando esté muy bien puede ser titular. No me importa la edad que tiene, me importa si tiene calidad o no. Tanto defendiendo como atacando ha estado bien" concluyó Castro.