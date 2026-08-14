Luís Castro se acuerda de Carlos Espí antes del debut del Levante: "Por nosotros no lo hubiéramos vendido, pero había que hacerlo"

El Levante inicia su andadura en La Liga este domingo ante el Espanyol, por lo que su entrenador, Luis Castro, analiza sus opciones a la vez que echa en falta a Carlos Espí tras su fichaje por el Real Madrid

Una nueva temporada de La Liga EA Sports está a punto de comenzar. Este fin de semana arranca la competición liguera y este domingo el Levante se verá las caras con el Espanyol en la primera jornada. El conjunto granota se estrenará sin Carlos Espí, su delantero, que ha fichado por el Real Madrid, por ello Luís Castro se ha acordado de él antes de iniciar un nuevo curso.

El entrenador del Levante ha reconocido que tratan de gestionar los problemas económicos de la mejor forma posible, por lo que no podían rechazar la venta de Espí. Además, ha valorado el mercado de fichajes del club y ha analizado a su rival, el Espanyol, en la rueda de prensa previa.

Luís Castro explica la venta de Carlos Espí al Real Madrid

El entrenador del Levante aún se acuerda de Carlos Espí, que fue el goleador del equipo la pasada temporada para conseguir la permanencia. Sin embargo, esta temporada jugará para el Real Madrid. Una venta de 25 millones que ha sido clave para el club. "Sabemos que hace muchos años que el club tiene problemas que está arreglando poco a poco y por eso hacemos ventas que son necesarias" ha explicado el técnico portugués.

"Nosotros no hubiéramos vendido a Carlos Espí, pero es algo que había que hacer" reconoce Castro. Aunque eso sí, confía en que su plantilla va a seguir ganando sin él, apostando por un buen mercado de fichajes por parte de la directiva del club. "Hizo muchos goles, pero si el equipo no funciona no le iban a llegar balones" apostilla el entrenador, dejando claro que la prioridad es el equipo, no ningún jugador. "Espí fue muy importante, pero ya hemos hecho goles sin él y también ganamos partidos sin él como titular" concluye.

El Levante debuta en Liga sin más expectativas que ir partido a partido: primer reto el Espanyol

La competición liguera empieza este fin de semana pero es muy larga. Por ello, el técnico del Levante prefiere ir centrándose en su partido más inmediato, ahora contra los pericos. "El objetivo es ganar al Espanyol. Tenemos que estar muy concentrados en este partido porque no sabes lo que puede pasar después. Ese es nuestro objetivo principal" reconoce Castro.

"La pretemporada ha dejado buenas sensaciones, pero todavía no estamos al cien por cien de lo que queremos ser" añade el técnico, consciente de que en estos primeros partidos debe probar varias opciones de alineaciones hasta encontrar la fórmula definitiva.

Luís Castro hace una gran valoración del mercado de fichajes

A pesar de la baja de Espí, la plantilla granota ha incorporado a nuevos jugadores, y según el líder del banquillo son refuerzos muy positivos. "Con el presupuesto que tenemos, el mercado ha sido muy bueno" describe Castro, antes de desvelar más movimientos en el mercado. "Los fichajes que lleguen ahora van a depender mucho de las salidas, aunque hay algunas posiciones que tenemos que fichar sin depender de salidas. Estamos preparados para todo".

"Hay algunos jugadores importantes que han salido, otros que han terminado su cesión, pero tenemos tiempo para mejorar y lo más importante es que el grupo está trabajando muy bien y ahora estamos corrigiendo detalles" valora el técnico, contento por el trabajo de u equipo en pretemporada.

Luis Castro analiza al Espanyol antes de su enfrentamiento en la primera jornada de La Liga

"Es un equipo que no ha cambiado mucho. No han vendido a jugadores importantes y se han quedado prácticamente todos. Eso es una gran ventaja. Lo que esperamos es un equipo muy parecido al del año pasado, que ya era un equipo muy bueno" finaliza Castro, haciendo un breve análisis sobre su primer rival en Liga.