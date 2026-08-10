Thiago Fernández llama a la puerta de Orriols

El Levante vuelve a poner sus ojos en Thiago Fernández. Se trabaja en la cesión del extremo argentino, que pertenece al Villarreal y no tiene sitio actualmente por el cupo de extracomunitarios. El jugador ya estuvo en la agenda del club el pasado invierno

El Levante sigue moviéndose en el mercado con el objetivo de completar una plantilla que todavía necesita algunas piezas. Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina y varias semanas por delante antes del cierre del mercado, la dirección deportiva granota mantiene abiertas distintas vías para reforzar el equipo de Luis Castro.

Una de ellas apunta directamente a Thiago Fernández. El extremo argentino, de 22 años, vuelve a aparecer alrededor del Levante, que estaría trabajando para conseguir su incorporación a préstamo durante esta temporada.

La operación tendría sentido para todas las partes. El futbolista pertenece al Villarreal, pero actualmente el conjunto amarillo tiene cubierto el cupo de jugadores extracomunitarios. Ante esta situación, la cesión permitiría a Thiago Fernández continuar compitiendo en Primera División y al Levante sumar una pieza más para sus bandas.

Un viejo objetivo del Levante

No sería la primera vez que el nombre de Thiago Fernández aparece relacionado con el conjunto de Orriols. El futbolista ya estuvo en la agenda del Levante durante el pasado mercado de invierno, aunque aquella operación no llegó a materializarse.

Entonces, el club granota terminó apostando por Tay Abed. La imposibilidad de dar salida a Kervin Arriaga y, por tanto, de liberar una de las plazas destinadas a futbolistas extracomunitarios, terminó condicionando cualquier movimiento por el jugador argentino.

El Villarreal, abierto a una salida a préstamo

Thiago Fernández llegó al Villarreal en enero de 2026 después de finalizar su etapa en Vélez Sarsfield. El conjunto castellonense apostó por él como agente libre y le vinculó con un contrato de larga duración, hasta junio de 2031.

El extremo se formó en las categorías inferiores de Vélez y desarrolló allí buena parte de su trayectoria antes de dar el salto al fútbol español.

Su situación actual en el Villarreal podría facilitar una nueva salida temporal. El club amarillo vería con buenos ojos que el futbolista pueda seguir creciendo en Primera División y acumular minutos en un equipo donde tenga más protagonismo.

El Levante aparece así como una alternativa atractiva tanto para el jugador como para el Villarreal.

Una pieza para la banda de Luis Castro

La incorporación de Thiago Fernández respondería a una de las posiciones que el Levante ya había identificado como susceptibles de mejora. El presidente del club también ha señalado públicamente la necesidad de reforzar la plantilla, especialmente en la defensa, pero las bandas continúan siendo otro de los puntos que la entidad quiere apuntalar.

El argentino aportaría desborde, velocidad y capacidad para jugar abierto, características que podrían complementar las opciones ofensivas de Luis Castro.

La operación, además, encajaría con la realidad económica del Levante. Una cesión permitiría incorporar talento sin afrontar el coste de un traspaso y manteniendo controlado el gasto.

A falta de que las conversaciones lleguen a buen puerto, Thiago Fernández vuelve a estar en el camino del Levante. El futbolista que ya estuvo cerca de vestir de granota el pasado invierno podría tener ahora una segunda oportunidad para aterrizar en Orriols y convertirse en uno de los refuerzos del equipo para esta temporada.