La rebelión que pone contra las cuerdas a Infantino

UEFA, AFC y Concacaf se han unido para plantar cara a Gianni Infantino y cuestionar la gestión de la FIFA. Las tres confederaciones exigen una investigación independiente tras la polémica propuesta para vender una participación en los derechos del Mundial y reclaman mayor transparencia

UEFA, AFC y Concacaf han unido sus voces para lanzar un contundente mensaje contra la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA, en una carta conjunta en la que reclaman transparencia y una investigación independiente sobre la polémica surgida alrededor de los derechos comerciales del Mundial.

El documento está firmado por los máximos responsables de las tres confederaciones: Aleksander Čeferin, Salman bin Ibrahim Al Khalifa y Victor Montagliani, además de sus respectivos secretarios generales. El tono que han usado refleja hasta qué punto se ha deteriorado la relación entre parte del fútbol internacional y la cúpula de la FIFA.

El origen del conflicto está en el proyecto que planteaba vender a inversores privados una participación del 20% en los derechos comerciales de la Copa del Mundo, una iniciativa que finalmente fue abandonada después de provocar una fuerte reacción entre diferentes organismos del fútbol.

Las tres confederaciones han querido dejar claro que su oposición no responde a una razón económica ni a decisiones anteriores de la FIFA. Tampoco cuestionan acuerdos ya adoptados colectivamente, como la ampliación de determinadas competiciones o la elección de las sedes de los Mundiales de 2030 y 2034.

El conflicto, según explican, está relacionado con la forma en la que se planteó la operación y con la confianza en los mecanismos de gobierno de la FIFA.

Para UEFA, AFC y Concacaf, presentar una propuesta de semejante magnitud con poco margen de tiempo y sin una consulta suficiente a los órganos correspondientes supone mucho más que un problema de comunicación. Consideran que se produjo un grave error de criterio y una pérdida de confianza institucional.

Reclaman que la FIFA no investigue a la FIFA

Uno de los temas relacionados en la carta es sobre la investigación. Las tres confederaciones no consideran suficiente que sea la propia FIFA la que supervise el proceso de revisión. Exigen que cualquier investigación sea realizada por un organismo externo e independiente, sin participación de empleados de la FIFA ni de otros actores directamente vinculados al ecosistema futbolístico.

Se pide un nuevo golpe a la dirección de Infantino, ya que cuestiona directamente la capacidad del organismo para revisar internamente una actuación de su propia cúpula.

Además, este problema llega después de que el proyecto de participación privada en los derechos del Mundial provocara amenazas de boicot a competiciones de la FIFA y la búsqueda de posibles alternativas competitivas por parte de algunos sectores.

UEFA, AFC y Concacaf también han mostrado su malestar por la manera en la que se han desarrollado determinadas reuniones internas de la FIFA. Las confederaciones consideran especialmente significativo que en una reciente reunión de liderazgo celebrada en Marruecos la representación institucional fuese muy reducida, sin una participación amplia de miembros electos del Consejo de la FIFA o de las asociaciones nacionales.

Para los firmantes, este tipo de decisiones alimenta la sensación de que las grandes cuestiones que afectan al fútbol mundial no se están abordando con la transparencia y la participación que deberían.

La alianza entre UEFA, AFC y Concacaf tiene un enorme peso político dentro del fútbol internacional. Las tres confederaciones representan a una parte muy importante de las asociaciones miembro de la FIFA y su posicionamiento supone uno de los desafíos más serios que ha afrontado Infantino desde que llegó a la presidencia.

El dirigente suizo todavía mantiene apoyos importantes en otras regiones, especialmente en África, partes de Asia y Sudamérica, por lo que el resultado está lejos de estar resuelto.

El comunicado, además, llega en un momento especialmente delicado para el presidente de la FIFA, que afronta el próximo ciclo electoral con una oposición cada vez más organizada.

El mensaje de las tres confederaciones termina apelando a una idea que consideran fundamental: el fútbol debe estar por encima de cualquier dirigente y su gobierno debe sustentarse en la unidad, la transparencia y la rendición de cuentas.