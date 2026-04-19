Thiago Fernández no tiene nada que demostrar a Marcelino: "Él me dijo que era lo mejor para mí"

El extremo argentino, que se marchó cedido al Oviedo sin llegara debutar con el Villarreal, se enfrenta ahora a los amarillos en un duelo clave por la permanencia de los de Almada

El Real Oviedo apura sus opciones de permanencia en Primera división y se encuentra más cerca que nunca de hecho en este 2026, a seis puntos de salir del pozo a falta de 21 por disputarse. De ahí que los hombres de Guillermo Almada crean ahora más que nunca en que el milagro es posible.

Para ello, están obligados casi a no fallar y uno de los jugadores que está teniendo más protagonismo con el técnico uruguayo es Thiago Fernández, cedido en enero por el Villarreal, equipo al que se enfrentarán este jueves en el Carlos Tartiere y ante el que querrá demostrar a Marcelino que puede tener un sitio la próxima temporada.

"No, mostrarle no. La verdad es que él también fue una de las personas que dio el visto bueno para que yo llegue al Villarreal. Fue algo charlado, 100%, que yo salga a jugar a tener minutos. Él me había dicho que era lo mejor para mí, y yo también creí lo mismo. Así que no, demostrar nada. La verdad que es muy lindo el encuentro", ha reconocido el argentino, que atendió a los medios de comunicación.

Tiene contacto con los jugadores del Villarreal

"Vengo hablando con un par de los chicos de Villarreal hace rato, así que la verdad es que sí. Esperemos que sea el triunfo para nosotros. Nos cargamos un poco. Hablo mucho con Santi Mouriño, que es el lateral que si yo juego me va a marcar. La verdad es que muy bien. Probablemente tenga arreglada alguna camiseta para cambiar. Los chicos muy bien".

Es un partido especial

"La verdad es que desde que llegué todos son especiales. Después de tanto tiempo sin jugar al fútbol, uno disfruta. No deja de ser la primera vez que me cruzo a todos los equipos. Pero sí, claramente vengo hablando con un par de los chicos de Villarreal, esperemos que sea el triunfo para nosotros. Hablo mucho con Santi Mouriño, que es el lateral que si yo juego me va a marcar, así que muy bien. Probablemente tenga arreglada alguna camiseta para cambiar".

Su aventura en Oviedo

"Muy cómodo. Creo que también tiene que ver con el equipo, con el club. Desde el primer momento que llegué me hicieron sentir muy cómodo. Después de un largo tiempo sin jugar, tampoco fui agarrando ritmo. Por suerte, a su bando el equipo es de donde se puede. Y muy contento con el rendimiento".

El objetivo de la permanencia

"Como dije ya hace un par de fechas, mientras sea posible, nosotros seguimos confiando y más con estos últimos resultados. Ahora tenemos dos partidos seguidos de local que vienen para ayudar, que si logramos sumar puntos nos acercan mucho más. Parece obvio que uno no deja de mirar la tabla y de cómo le van a los demás equipos. Pero nos concentramos en lo que es lo nuestro, en hacer nuestro trabajo, en ganar los partidos".