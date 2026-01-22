Thiago Fernández refuerza el ataque del Oviedo: llega cedido del Villarreal

El atacante argentino, que ha llegado gratis al conjunto castellonense tras acabar contrato con Velez Sarsfield, estará a préstamo y sin opción de compra en Oviedo hasta final de temporada

El Villarreal y el Real Oviedo han llegado a un acuerdo para la cesión al club asturiano del extremo argentino Thiago Fernández, que ha llegado este mismo mes de enero al club 'groguet' tras acabar su contrato con Velez Sarsfield.

Thiago Fernández sufrió una grave lesión de rodilla tras haberse hecho un hueco en el primer equipo del club argentino y pese a meses de negociaciones no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, motivo por el que no volvió a jugar al recuperarse.

Tras firmar con el Villarreal hasta 2031 y haber estado una semanas entrenándose con el equipo de Marcelino García Toral, Thiago Fernández ha sido cedido al Oviedo hasta final de la campaña y sin opción de compra con la idea de que ayude al equipo asturiano y vuelva a tener minutos tras un año en blanco.

Comunicado del Real Oviedo

El Real Oviedo y el Villarreal CF han llegado a un acuerdo para la cesión hasta final de temporada del centrocampista Thiago Fernández. El mediocentro argentino se formó como futbolista profesional en las categorías inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield, entidad en la que completó su etapa de formación y dio el salto al primer equipo.

Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, 3 de abril de 2004) debutó con la primera plantilla de la V Azulada en 2023, consolidándose rápidamente como un jugador importante en el apartado ofensivo. En sus 48 partidos con el conjunto argentino, el centrocampista anotó 6 goles y repartió 9 asistencias, destacando por su calidad, buen golpeo y capacidad para llegar a zonas decisivas.

Su progresión y rendimiento llamaron la atención del Villarreal CF, que incorporó al futbolista como agente libre, pasando a formar parte de la dinámica del primer equipo bajo las órdenes de Marcelino García Toral.

La última experiencia de Thiago Fernández antes de recalar, ahora, en el Real Oviedo ha sido en el conjunto groguet, donde continuó su proceso de crecimiento tras superar una grave lesión de rodilla sufrida en diciembre de 2024.

Con su llegada al club azul, el joven centrocampista argentino aportará calidad, llegada y desequilibrio al centro del campo oviedista. El jugador no realizará declaraciones hasta el momento de su presentación oficial.

Aarón ya piensa en el Barça

Aarón Escandell, portero del Real Oviedo, aseguró antes del partido de este domingo ante el Fútbol Club Barcelona que si tuviese que destacar a un jugador de los culés "ese sería Raphinha". "Es muy difícil, pero no imposible. A base de trabajo, dar el 100% hasta que no tengamos más y creer en lo que el míster nos pide podremos plantar cara. Tenemos que dejarlo todo en el campo y si luego perdemos damos la mano y nos vamos con honor", dijo el portero oviedista en la sala de prensa de El Requexón al ser preguntado por cómo se le puede ganar al Barça en su casa.

Escandell, uno de los pesos pesados del vestuario, reconoció que "es difícil de gestionar" el llevar 13 jornadas seguidas sin conseguir la victoria y que, aunque el equipo ha mejorado con Guillermo Almada, "la recompensa de la victoria no llega y eso hace que los futbolistas se coman mucho la cabeza".

"Ni me lo planteo ahora mismo, estoy muy tranquilo y enfocado en el Real Oviedo. Que yo sepa, ni mi agente ni Agustín Lleida (director general) me han dicho nada de ninguna oferta", afirmó tajante el portero valenciano, el que más paradas ha realizado en lo que va de temporada en Primera División y renovado hace unos meses por el club azul.

El Real Oviedo, colista de Primera División, continúa preparando la visita al Camp Nou, una cita para la que Guillermo Almada ya sabe que no podrá contar con los lesionados Ovie Ejaria y Eric Bailly.