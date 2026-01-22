El Villarreal da luz verde para que Thiago Fernández se marche cedido al Oviedo

La reciente incorporación del conjunto de Marcelino, que aún no ha debutado con el submarino amarillo, jugará en el equipo de Guillermo Almada hasta final de temporada, pese a que Levante y Alavés también estaban detrás del futbolista de 21 años

Thiago Fernández está despertando el interés de diferentes equipos de LaLiga EA Sports. Tras aterrizar en España y firmar con el Villarreal, el jugador de 21 años aún no ha debutado con el equipo de Marcelino, lo que le podría abrir las puertas en este mercado de fichajes al centrocampista argentino. En este sentido, el Real Oviedo se ha adelantado en la puja por el futbolista y apunta a firmar al exfutbolista de Vélez para un cesión hasta final de temporada. Además, Levante y Alavés también estaban detrás del ex de Vélez.

Marcelino no despejó la duda con Thiago Fernández

Marcelino habló de Thiago Fernández, el nuevo fichaje del Villarreal, cuando se hizo oficial su llegada: "Thiago es un jugador que viene de una lesión grave y un periodo de inactividad por un desarreglo con el club anterior. Está adaptándose, entrenando con nosotros. Adaptándose al fútbol español con una actitud fenomenal. Está con nosotros los dos últimos días. Lo conozco poco. No lo he visto jugar mucho hasta ahora. No tenemos fichas libres de extracomunitarios. No puedo decir nada de momento. Es temprano. Vamos a ver cómo evoluciona todo". El técnico del submarino amarillo no despejó la duda sobre la presencia del futbolista argentino en la plantilla, dada la gran competencia en esa posición, con jugadores como Moleiro, Pépé, Buchanan o incluso Ayoze Pérez. Por ello, la duda se ha resuelto con el ex de Vélez, que hará las maletas de manera inminente y se despedirá del conjunto castellonense hasta final de la presente temporada. En este sentido, el jugador de 21 años va a firmar una cesión con el Real Oviedo, tal y como ha informado el medio La Nueva España.

Por ello, Thiago Fernández se estrenará en LaLiga EA Sports con el Real Oviedo, teniendo su estreno oficial en España. Sin embargo, la duda recae sobre su inactividad, ya que sufrió una grave lesión de rodilla en diciembre de 2024 y no ha vuelto a vestirse de corto, por lo que sus sensaciones marcarán la disponibilidad de Guillermo Almada de cara a los próximos partidos. De esta manera, el conjunto asturiano visitará al Barcelona el próximo domingo en el Spotify Camp Nou. Tras ello, recibirán en el Carlos Tartiere al Girona de Míchel el sábado 31, que viene lanzado en este mes tras lograr pleno de victorias en sus tres enfrentamientos, con el que cerrarán además enero.

Thiago Fernández, nueva opción para la plantilla de Guillermo Almada

De esta manera, Guillermo Almada tendrá una nueva variante para la parcela ofensiva del centro del campo. Hasta el momento, el técnico del Oviedo ha elegido principalmente a Hassan y Chaira por bandas y Alberto Reina y Fede Viñas en punta, tras la salida de Salomón Rondón a Pachuca. Por ello, Thiago Fernández podría situarse en el extremo izquierdo o derecho, dando distintas opciones para el esquema del conjunto asturiano, que debe empezar a sumar de tres cuanto antes si no quiere estancarse en la zona del descenso. En este contexto, el estado físico del joven jugador argentino será clave para un regreso al Villarreal de cara a la próxima temporada, donde podría volver a las filas del equipo de Marcelino.