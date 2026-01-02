El Villarreal anuncia la incorporación gratis de Thiago Fernández hasta 2031

El centrocampista argentino es oficialmente nuevo jugador del equipo de Marcelino y se convierte además en el primer fichaje del submarino amarillo en 2026, que sigue perfilando la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada

El Villarreal sigue perfeccionando su plantilla de cara en este mercado de fichajes de enero. En este sentido, Thiago Fernández se ha convertido en el primer refuerzo para Marcelino de 2026, para mejorar el centro del campo del submarino amarillo. Con ello, se suma otro movimiento en el equipo tras la salida confirmada de Adriá Altimira, a la que se podría sumar la de Pedraza o Manor Salomón. No obstante, la nueva incorporación llega gratis y firma hasta junio de 2031, tras el acuerdo cerrado y alcanzado entre las partes para la vinculación del futbolista.

El Villarreal anuncia un nuevo fichaje para el centro del campo

En este sentido, el Villarreal, que podría despedirse de manera inminente de Manor Salomon, ha anunciado con el siguiente comunicado la llegada de Thiago Fernández: "El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con el futbolista argentino Thiago Fernández, que llega como agente libre y se vincula al Submarino Amarillo durante las próximas cinco temporadas y media, hasta junio de 2031. El nuevo centrocampista groguet, que formará parte de la dinámica del primer equipo, ya se ejercita como un futbolista del Villarreal CF, a las órdenes de Marcelino García Toral. Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, 3 de abril de 2004) es un centrocampista con calidad, buen golpeo y capacidad para dar asistencias y hacer goles. Es un jugador llegador y con desparpajo en los metros decisivos.

Por otro lado, el Villarreal confirma que Thiago Fernández "terminó su vinculación contractual recientemente con el Club Atlético Vélez Sarsfield, donde se forjó como jugador en los distintos equipos de las categorías inferiores. Debutó con el primer equipo de la V Azulada en 2023. Allí, Thiago Fernández se consolidó como un jugador importante en el apartado ofensivo. En sus 48 partidos con el cuadro argentino, marcó 6 goles y 9 asistencias. En diciembre de 2024, se lesionó gravemente la rodilla y no volvió a participar con la escuadra argentina". Por ello, el conjunto de Marcelino refuerza un centro del campo donde Moleiro y Buchanan están cogiendo más peso en el once inicial, empezando el primero por el carril izquierdo y el segundo por el derecho. Además, Comesaña tiende a ser uno de los jugadores con más minutos en el doble pivote, donde suele estar acompañado por Pape Gueye o Dani Parejo, que también está pendiente de resolver su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada.

Thiago Fernández, en alerta por su lesión de rodilla

Sin embargo, Thiago Fernández viene de estar recuperándose de una dura lesión, ya que el 1 de diciembre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Desde entonces, el centrocampista no ha vuelto a jugar con su ya exequipo, Vélez, en Argentina, por lo que queda estar pendiente de la evolución del futbolista para saber cuándo podría estar disponible para Marcelino y debutar con el Villarreal, que mañana se verá las caras con el Elche de Eder Sarabia en el Martínez Valero.