El Villarreal de Marcelino afronta un cuenta pendiente ante el Alavés

El conjunto castellonense visita Mendizorroza esta semana, un feudo donde no le ha ido tan bien en los últimos años. Y la tercera plaza está en juego

Marcelino está firmando una temporada sensacional en el Villarreal en esta 2025-26.IMAGO

El Villarreal visita este viernes al Deportivo Alavés en Mendizorroza, un estadio en el que no gana desde el año 2020 con una derrota por la mínima como resultado más reciente.

Al Villarreal le ha costado sacar resultados positivos en ese campo. En los trece partidos ligueros en los que se han enfrentado ambos en Vitoria, el conjunto amarillo tan solo ha ganado en tres ocasiones.

La última victoria fue en la temporada 2019-20, cuando el equipo de Javier Calleja ganó gracias a los goles de Carlos Bacca y Fer Niño (1-2) al de Asier Garitano, que había restablecido el empate con un gol de Joselu en el minuto 81.

Tras ese triunfo, el Villarreal ha encadenado cuatro visitas sin ganar. Perdió los dos siguientes encuentros por 2-1, empató después 1-1 y cayó por 1-0 en su visita más reciente, en la jornada 27 de la pasada temporada, el 8 de marzo de 2025.

A dicho encuentro, el equipo de Marcelino llegaba quinto en la clasificación con 47 puntos, mientras que el equipo de Eduardo Coudet era décimo noveno con 23 unidades. El Alavés se impuso al conjunto amarillo con un gol de Manu Sánchez en el minuto 11 de un partido que acabó con dos expulsados por parte del equipo albiazul.

En este mismo sentido, cabe resaltar que el balance de los trece partidos ligueros disputados entre ambos equipos en Mendizorroza es el siguiente: tres victorias para el Villarreal, dos empates y ocho victorias para el Alavés.

Sergi Cardona lo tiene claro: "Si estamos donde estamos es porque lo merecemos"

El defensa del Villarreal Sergi Cardona aseguró que el equipo se ve capaz de acabar la Liga en la tercera plaza, pero advirtió de que el encuentro de esta jornada en el campo del Alavés "será durísimo", entre otras cosas por estar el equipo vitoriano con necesidad de puntos para no entrar en descenso.

"Cuesta mucho ganar porque los equipos se juegan mucho. Todo se aprieta por la necesidad. Hemos de ir partido a partido. Victoria a victoria. Nos vemos cuartos en la clasificación, empatados con el Atlético. Nos da confianza", señaló en una rueda de prensa.

"Si estamos donde estamos es porque el equipo lo merece. Hemos estado terceros y cuartos hasta ahora. Nos vemos capaces de competir por la tercera plaza y lograrla", añadió. El Villarreal tiene ahora los mismos 54 puntos que el Atlético, que ocupa la tercera posición.

Cardona dijo que protagonizan "una temporada histórica, muy buena en lo que se refiere a la Liga" y que no cree que les falte "nada". "Si estamos ahí arriba a estas alturas es que estamos haciendo las cosas bien. Ganamos partidos y estamos ahí porque nos lo merecemos. Cuesta ganar partidos. También a los grandes. A nosotros, como a todos", señaló.

Del choque en Mendizorroza señaló que hasta el final de la campaña "todos los partidos serán una lucha, especialmente con los equipos que se juegan la permanencia". "Será durísimo. Sabemos lo que nos espera. Será muy difícil y tocará luchar mucho allí", apuntó.

"Espero un partido muy complicado, de muchos duelos. Muy competido. Entrarán apretando mucho en el inicio. Buscarán un gol rápido. Debemos entrar bien en el partido, siendo competitivos. Para luego hacer nuestro fútbol. Debemos ganar los duelos, defender bien y, a partir de ahí, hacerles daño con nuestro juego y nuestras armas arriba", afinó.

Por último, no ha querido valorar el hecho de que su entrenador, Marcelino García Toral, acabe contrato en junio y aún no haya renovado: "Cada uno tiene su situación personal con el club. Somos profesionales. Trabajamos por el objetivo del club y por dar nuestra mejor versión. No pensamos en eso. Sólo nos centramos en ganar al Alavés y conseguir el objetivo que se marca el club".