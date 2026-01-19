El Superordenador de LaLiga define la segunda vuelta: Barça, Real Madrid, Villarreal, Betis, Athletic Club, Real Sociedad, Sevilla, Alavés, Getafe, Levante y Oviedo

La derrota del Barcelona ante la Real ha acercado al Real Madrid a un punto del liderato, aunque la Inteligencia Artificial sigue teniéndolo claro. También con un cuarto puesto con derecho a Champions que se le resistirá a Betis, Espanyol y Celta, siendo propiedad del Villarreal. ¿El descenso? Habrá cuatro peores que el Sevilla FC: Alavés, Getafe, Levante y Osasuna

Con el duelo de este lunes entre el Elche y el Sevilla FC en el Martínez Valero aún por disputarse, la jornada 20 no sólo ha supuesto el inicio de la segunda mitad de la temporada, sino que también ha calentado la lucha por el título, acercándose el Real Madrid a tan sólo un punto de distancia con respecto al FC Barcelona, que sigue líder pese a su derrota contra la Real Sociedad de Pellegrino Materazzo.

El título de LaLiga, aún en manos del Barcelona, según la IA de Opta Analyst

Una derrota de los de Hansi Flick que llega tras nueve triunfos consecutivos de los azulgrana en LaLiga EA Sports. Desde el pasado 26 de octubre, con un 2-1 contra el Real Madrid en el Bernabéu, no cedía puntos el Barça en el campeonato doméstico.

Una lucha por el título liguero que, según el Superordenador de LaLiga, basado en los datos de Opta Analyst, seguirá siendo propiedad del FC Barcelona, con un 68’11%, pese a la derrota de esta pasada jornada. Así, el Real Madrid, mantiene un 28’87% de opciones de hacerse con el título, según la Inteligencia Artificial de Opta, en la que todavía confía Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid.

Mucho más complicado, sin embargo, lo sigue teniendo el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, con tan sólo algo más de un 2% de opciones, pese a sumar nueve triunfos consecutivos en casa. Sí tiene asegurada, en cambio, la Champions, con un 96’62% de probabilidades.

La cuarta plaza de la Champions, propiedad del Villarreal, muy a pesar del Betis

Con tres de las plazas de la Champions prácticamente asignadas para Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, la cuarta plaza es, quizá, la única que quede más en el aire, estando prácticamente descartado ya que la quinta posición de la tabla dé derecho a Liga de Campeones este curso, como ocurrió el año pasado.

Pese al triunfo del Betis frente al Villarreal este pasado sábado, la cuarta plaza parece reservada para el Submarino amarillo, según el Superordenador de LaLiga. Y es que los nueve puntos de diferencia entre uno y otro equipo y el encuentro que le resta por disputar a los de Marcelino se antojan ventaja suficiente para ello. Según la Inteligencia Artificial, un 87’03% para los amarillos frente al 10’71% de los verdiblancos.

Más negro lo tiene el Espanyol, actual quinto clasificado de LaLiga. Y es que según el Superordenador, su posición final será la séptima posición, tras dos partidos como local sin goles ni puntos. El Celta, según Opta, sería el sexto clasificado a final de temporada, tras cinco triunfos en sus últimas seis jornadas invicto.

La Copa del Rey, única vía europea para Athletic Club y Real Sociedad

Especialmente llamativo sería el caso de los equipos vascos, que, según el Superordenador, se quedarían la próxima temporada sin participar en competición europea vía LaLiga, siendo octavos el Athletic Club y novenos las Real Sociedad.

Con ambos conjuntos vivos en la Copa del Rey actualmente, la única fórmula para conseguir meterse en Europa sería, por tanto, ganar la competición del ‘K.O’. Y es que a los de Ernesto Valverde le pesaría en exceso su participación en Champions, mientras que el efecto Pellegrino Matarazzo tampoco sería suficiente para los blanquiazules.

Definido el descenso: cuatro equipos peores -Oviedo, Levante, Getafe y Alavés- salvan al Sevilla FC de Almeyda

Más definido, según el Superordenador de LaLiga, parecen estar los puestos de descenso. Aunque el Sevilla FC de Matías Almeyda tiene que disputar aún este lunes su primer partido de la segunda vuelta de la temporada, ante el Elche, los blanquirrojos volvería a librarse este curso de la quema, tras varias temporadas coqueteando peligrosamente con los puestos de descenso.

Oviedo y Levante, según la IA, estarían prácticamente sentenciados, jugándose Getafe y Alavés la tercera y última plaza de discordia, la cual llevaría a Segunda, según el Superordenador, al conjunto azulón con un promedio de 40’23 puntos, frente a los 40’34 del Alavés. El Sevilla FC, por su parte, quedaría 16º, con poco más de 41 puntos. Valencia y Mallorca quedarían por encima, sobre las 42 unidades.