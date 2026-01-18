Alineaciones Elche - Sevilla: Alineación posible de Elche CF y Sevilla FC en la jornada 20ª de LaLiga EA Sports

Con un punto de ventaja sobre el descenso antes del pitido inicial, los nervionenses tratarán de romper su racha ante un oponente igualmente necesitado

El Sevilla FC, que encadena cuatro derrotas (una que le costó la eliminación en la Copa del Rey y tres en LaLiga, todas sin ver puerta), busca alejarse de un descenso que le apremia ya a un punto. Para ello, deberá batir a un Elche CF que cayó ante el Real Betis en el torneo del K.O.y no ganó (un punto de seis) sus dos duelos anteriores en el de la regularidad, por lo que se ha alejado de Europa y acercado al pozo. Ambos llegan con muchas bajas, porque, aunque en los locales podría volver André Silva, siguen fuera Bigas, Rafa Mir, Álvaro Núñez, John Donald y Héctor Fort. En los visitantes, se reincorporan de la Copa de África Akor Adams y Ejuke, como Suazo desde la enfermería, pero siguen sancionado Marcao y lesionados Azpilicueta, Alfon y Vargas, cayendo además Alexis Sánchez y Januzaj.

El posible once ilicitano

No llegará a tiempo André Silva, al menos para ser titular (como mucho para el banquillo), por lo que las grandes dudas de Eder Sarabia están bajo palos (dar continuidad a Matías Dituro o que vuelva Iñaki Peña, que estaba siendo titular), en los carrileros (Germán Valera es fijo, pero será zurdo o diestro según jueguen Adrià Pedrosa o Josan Ferrández) y el 'enganche', con opciones para Grady Diangana, Adam Boayar o Yago Santiago) por detrás de Álvaro Rodríguez. Luego, jugarán atrás Víctor Chust, David Affenrguber y Léo Pétrot, más el centro del campo habitual: Marc Aguado, Aleix Febas y Martim Neto.

El posible once nervionense

No parece probable que entren de inicio Akor Adams y/o Chidera Ejuke, recién retornados de su participación en la Copa de África, por lo que Matías Almeyda dará continuidad pese a los resultados al dibujo (1-5-3-1-1) y al bloque por el que ha apostado últimamente. Será el portero Odysseas Vlachodimos, con José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj y Kike Salas en el eje de la zaga, más Juanlu Sánchez en el carril diestro, con alguna duda en el izquierdo entre Joaquín Martínez 'Oso' y un Gabriel Suazo ya disponible. En el eje de la medular, Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow, con Isaac Romero arriba y 'Peque' Fernández como escolta.

Ficha técnica del Elche CF - Sevilla FC de LaLiga

Elche CF: Iñaki Peña o Dituro; Chust, Affengruber, Pétrot; Josan, Aguado, Febas, Neto, Germán Valera; Diangana; y Álvaro Rodríguez.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso o Suazo; Mendy, Agoumé, Sow; Peque e Isaac Romero.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (vasco), con el madrileño Gálvez Rascón en el VAR.

Estadio: Martínez Valero.

Hora y TV: 21:00 (DAZN LaLiga).