Iñigo Pérez cierra varias carpetas en dos días antes de marcharse de vacaciones

El entrenador pamplonés seguirá trabajando hasta el domingo, cuando iniciará unas pequeñas vacaciones en las que aprovechará para buscar casa y asentarse en Vila-real; las jornadas están siendo muy fructíferas junto a Roig Negueroles en la toma de decisiones importantes sobre la planificación de la plantilla

Iñigo Pérez todavía no ha dirigido su primer entrenamiento como técnico del Villarreal, pero ya ha comenzado a tomar decisiones importantes de cara a la próxima temporada 2026/2027. El entrenador navarro lleva varios días instalado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde trabaja junto a la dirección deportiva y los responsables de la entidad para perfilar las líneas maestras del nuevo proyecto amarillo.

La semana está sirviendo para mucho más que una simple toma de contacto. El técnico ha querido conocer de primera mano el funcionamiento interno del club, las instalaciones en las que desarrollará su trabajo durante los próximos meses y a buena parte del personal con el que convivirá a diario. Es el primer paso de una etapa que arranca con ilusión, pero también con importantes retos deportivos y económicos por delante.

Primeras reuniones con la cúpula del club

Uno de los puntos más importantes de estos primeros días ha sido la reunión mantenida con el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y con la dirección deportiva amarilla.

Sobre la mesa ya han aparecido algunos de los asuntos que marcarán el verano del Villarreal. La planificación de la pretemporada ha sido uno de ellos. De hecho, el técnico ya ha dado el visto bueno al calendario diseñado por el club, tanto en lo referente a las fechas de regreso al trabajo como al programa de amistosos que llevará al equipo por Brasil, Países Bajos e Italia.

Pero más allá de la preparación estival, las conversaciones también han servido para empezar a definir las necesidades de la plantilla. El mercado apenas acaba de arrancar, pero en el Villarreal existe plena conciencia de que será necesario tomar decisiones importantes tanto en el apartado de incorporaciones como en el de salidas.

Un verano condicionado por la economía

El regreso a la Champions League supone un importante impulso deportivo para el club, aunque no necesariamente una barra libre para gastar. Las cuentas de la temporada 2025/2026 han propiciado una situación que obliga a actuar con prudencia. Pese a que el Villarreal aprobó en su día un presupuesto récord de más de 215 millones de euros, el ejercicio ha terminado marcado por el elevado coste de la plantilla y por algunas inversiones importantes realizadas en los últimos mercados. A ello se suma que la participación europea no ha generado los ingresos inicialmente esperados.

La temprana eliminación en la Champions redujo considerablemente las ganancias por rendimiento deportivo, lo que obliga ahora a ajustar determinadas partidas y a medir cuidadosamente cualquier movimiento en el mercado. Es un contexto que Iñigo Pérez conoce perfectamente y que ha estado presente en las primeras reuniones mantenidas durante esta semana.

Los fichajes que están sobre la mesa

Además de la reincorporación de Carlos Romero, el técnico navarro conoce de primera mano los futbolistas que la dirección deportiva lleva tiempo sondeando para reforzar el equipo. No en vano, hace tiempo que trabaja en esta cuestión puesto que acordó su futuro en la entidad castellonense desde bastantes semanas antes de que fuese oficial. Nombres como Luis Milla, Antonio Blanco, Guido Rodríguez, Jefferson Lerma, Aleix García, Mastantuono, Lovro Majer, Max Aarons, Jacques Ekomié, David Affengruber o Nail Umyarov están sobre la mesa. Iñigo ha valorado y conoce ya bien de primera mano la potencialidad de estas posibles operaciones.

El técnico únicamente ha incorporado a Pathé Ciss a la lista de posibles refuerzos para el centro del campo ya que es un jugador que conoce muy bien de su etapa en el Rayo Vallecano.

Las salidas que pueden abrir espacio

Así las cosas, la planificación deportiva pasa inevitablemente por reducir parte de la masa salarial actual. Hay varios movimientos prácticamente descontados. Thomas Partey finaliza contrato y no continuará. Dani Parejo también termina vinculación y ya se ha despedido. A ellos se suma Alfonso Pedraza, que ya está desembarcando en la Lazio. Rafa Marín regresa también al Nápoles tras finalizar su cesión. Estas cuatro operaciones cuentan con el visto bueno de Iñigo Pérez, consciente de que el club necesita liberar una cantidad importante de masa salarial y generar margen de maniobra para afrontar nuevas incorporaciones.

Además, el club le ha transmitido que tampoco descarta escuchar ofertas por algunos futbolistas con gran mercado internacional. En ese apartado, aparece especialmente el nombre de Pape Gueye, uno de los jugadores con mejor cartel dentro de la plantilla y cuya posible venta podría generar unos ingresos muy importantes.

Un proyecto que empieza a tomar forma

Más allá de nombres concretos, la sensación es que Iñigo Pérez está participando activamente en la construcción del nuevo Villarreal. El técnico permanecerá en Vila-real hasta el próximo domingo, aprovechando también la celebración de la Liga Futures en la Ciudad Deportiva Pamesa, una competición que tradicionalmente sirve para pulsar el talento emergente del fútbol nacional.

Posteriormente, iniciará un breve periodo de vacaciones en el que aprovechará para buscar casa antes de regresar definitivamente al trabajo para el arranque de la pretemporada el lunes 6 de julio.

Ese día comenzarán los controles médicos y pocos días después arrancarán los entrenamientos. Para entonces, muchas de las decisiones que hoy se están cocinando en los despachos deberían estar bastante avanzadas. Aunque todavía falte más de un mes para ver rodar el balón, el nuevo Villarreal de Iñigo Pérez ya ha comenzado a construirse. Y las primeras piedras del proyecto se están colocando estos días lejos de las cámaras con reuniones discretas en las que se decide buena parte del futuro inmediato del 'Submarino'.