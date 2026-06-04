Iñigo Pérez pone fecha para la vuelta al trabajo y define los primeros días de pretemporada

Los futbolistas de la primera plantilla del Villarreal están citados el lunes 6 de julio para iniciar tres días de controles médicos que se irán haciendo de forma escalonada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza; el nuevo técnico dirigirá su primer entrenamiento el jueves 9 de julio, preludio de una pretemporada muy exigente

Tras la presentación de Iñigo Pérez, el entrenador pamplonés ha marcado las líneas maestras para la vuelta al trabajo. El equipo disfrutará de un mes más de vacaciones y tiene ya activada la cuenta atrás para el inicio de una de las pretemporadas más ambiciosas de los últimos años. El club amarillo ha confirmado el lunes 6 de julio como el día en el que los futbolistas regresarán a Vila-real para comenzar de nuevo la rutina.

Primeros días en Vila-real

El equipo comenzará unos días de controles médicos que se extenderán durante los días 6, 7 y 8 de julio para someterse a las pruebas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Como es habitual, los futbolistas irán pasando de forma escalonada por las instalaciones para completar los controles previos al inicio del trabajo sobre el césped. La idea es que el balón eche a rodar oficialmente el 9 de julio bajo las órdenes del nuevo entrenador. Será el primer contacto del técnico con una plantilla que afronta un curso cargado de exigencia. El regreso a la Champions League eleva el listón competitivo y obliga a diseñar una preparación a la altura de los desafíos que esperan al 'Submarino' en la temporada 2026/2027.

El cuerpo técnico aprovechará esos primeros días para comenzar a implantar los conceptos de juego de Iñigo Pérez y evaluar el estado físico de una plantilla que llegará con diferentes cargas de trabajo debido a los compromisos internacionales del verano.

A partir de ahí, la hoja de ruta de la pretemporada ya está prácticamente definida y contempla un verano de kilómetros, amistosos de nivel y experiencias internacionales que llevarán al Villarreal por tres países diferentes antes del inicio oficial de la competición.

Brasil, primera gran parada

Tras los primeros entrenamientos en Vila-real, el equipo pondrá rumbo a Brasil para realizar un pequeño 'stage' de pretemporada en tierras sudamericanas. El club alcanzó hace meses un acuerdo para participar en la Vitória Cup, una competición que reunirá a equipos de distintos continentes y que permitirá combinar trabajo deportivo, promoción internacional y partidos de máxima exigencia.

La zona de Vitória, en el estado de Espírito Santo, ejercerá como centro neurálgico de un torneo que se desarrollará durante el mes de julio y en el que el conjunto amarillo tiene previsto disputar tres encuentros amistosos, aún por confirmar. El cartel apunta a un nivel alto. Entre los participantes figuran clubes de la talla de Santos, Botafogo, Sao Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro o Santa Cruz, además de varios equipos europeos que podrían coincidir con la expedición amarilla.

La competición se desarrollará entre el 4 y el 30 de julio, aunque el Villarreal solo debería estar entre una semana y un máximo de diez días en la región para concentrar su carga de trabajo y partidos. Aunque aún no hay información detallada sobre esta gira de pretemporada, todo apunta a que debería tener lugar durante la tercera semana del mes de julio. La idea es acumular minutos de competición desde el principio para llegar en condiciones óptimas al arranque oficial de la temporada.

El PSV, primer amistoso confirmado

Una vez finalizada la aventura brasileña, el equipo regresará a España y tendrá unos días de trabajo en la Ciudad Deportiva antes de afrontar una de las citas más atractivas de todo el verano. El Villarreal ya tiene confirmado un amistoso frente al PSV Eindhoven el próximo 25 de julio a las 18.00 horas en el Philips Stadion. El campeón de la Eredivisie será una auténtica prueba de nivel Champions para medir el crecimiento del nuevo proyecto de Iñigo Pérez.

El conjunto neerlandés es uno de los clubes más consolidados del continente y un habitual en las grandes competiciones europeas, por lo que el encuentro servirá para calibrar el verdadero estado competitivo del 'Submarino' a pocas semanas del inicio liguero.

Última escala en Italia

La preparación concluirá en Italia con la participación en la Como Cup, prevista entre el 28 de julio y el 1 de agosto. El torneo reunirá a varios equipos de gran atractivo europeo y apunta a convertirse en el ensayo general antes del comienzo oficial del curso. Entre los participantes aparecen el Como 1907 de Cesc Fàbregas, el Crystal Palace, reciente campeón de la Conference League, el Lens francés y el Al-Ula saudí, a la espera de completarse definitivamente el cartel.

La presencia en el torneo permitirá al Villarreal disputar nuevos encuentros de alto nivel antes de afrontar una temporada que se presenta especialmente exigente.

Brasil, Holanda e Italia forman ya una hoja de ruta perfectamente definida para un Villarreal que regresará al trabajo el próximo 6 de julio y que ha diseñado una preparación acorde a su nueva realidad. La Champions vuelve al Estadio de la Cerámica y en el club amarillo tienen claro que la puesta a punto también debe ser de máxima categoría.